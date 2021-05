Valve wie jak zarabiać. Będzie nowa opłata w CS:GO

Na szczęście opcjonalna.





Chcesz dodatkowych danych? No to płać!





fot. Valve

Valve wie, jak zarabiać pieniądze. Od 2018 roku firma oferuje Dota Plus – dodatek do gry Dota 2, za który trzeba zapłacić równowartość 4 dolarów miesięcznie. W tej cenie gracze otrzymują dostęp między innymi do głębszych analiz i statystyk po zakończeniu gry. Wygląda na to, że Counter Strike: Global Offensive doczeka się podobnego rozwiązania.W opisie jednej z poprawek do wspomnianego tytułu znaleziono informację o tym, jakoby Valve chciało wprowadzić dostęp do poszerzonych statystyk w zamian za miesięczną płatność.Ile trzeba będzie zapłacić?Valve chce zaproponować graczom CS:GO miesięczną opłatę w postaci równowartości 1 dolara. W tej cenie użytkownicy otrzymają dostęp do poszerzonych statystyk związanych ze swoimi cyfrowymi występami. Istnieje jednak bardzo istotny haczyk: CS:GO będzie rejestrowało dodatkowe dane do zaprezentowania statystyk tylko wtedy, kiedy abonament będzie aktywnie opłacany. Oznacza to, że wcześniejszych informacji nie będzie można podejrzeć i zostaną one włączone dopiero po pierwszej płatności.Co się stanie, kiedy gracz przestanie płacić? Nic – statystki przestaną być zbierane i prezentowane i cały proces trzeba będzie zaczynać od nowa.Jak można było się spodziewać, niektórzy gracze nie są zachwyceni tego typu sytuacją. Użytkownicy zwracają uwagę, iż na rynku istnieją takie serwisy, jak chociażby scope.gg, które oferują bezpłatne śledzenie statystyk, a wiele gier dostępnych na rynku tak długo jak CS:GO pozwala podejrzeć, jak radzili sobie oni w przeszłości w wirtualnej rozgrywce.Można się spodziewać, że część osób na pewno skorzysta z nowej propozycji Valve, a część graczy przyjmie ją z uśmiechem politowania. Firma szuka każdego sposobu, aby wycisnąć pieniądze z nieco przestarzałego tytułu, który w ostatnich latach nie doczekał się żadnej, znaczącej aktualizacji.Skorzystacie z takiej możliwości na swoich kontach?Źródło: RockPaperShotgun / fot. Valve