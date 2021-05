Kultowy Saper powrócił jako pierwszoosobowa gra logiczna

Projekt stworzony w 48 godzin.

Mine Shaft, czyli Saper FPP

Saper (ang. Minesweeper) to kultowa gra komputerowa z 1981 roku, napisana przez Roberta Donnera. Użytkownicy systemów Windows znają ją głównie za sprawą tego, że była ona jednym z bezpłatnych tytułów dołączanych do tego oprogramowania. Celem gry w Sapera jest oznaczenie wszystkich min na planszy i nie kliknięcie na żadną z nich. Internauta o pseudonimie Krzychau postanowił tchnąć w klasyczną produkcję odrobinę życia i przeniósł ją od trójwymiaru. Tak powstał...Jesteś uwięziony głęboko pod ziemią. Jedynym wyjściem jest zejście wgłąb kopalnianych szybów. Widok z perspektywy pierwszej osoby, grafika 3D oraz po raz n-ty doskonale wykorzystany silnik Unity. W Mine Shaft każdy z Was może zagrać za darmo w swojej przeglądarce internetowej. Wystarczy przejść pod ten adres , a po uruchomieniu gry kliknąć jeszcze raz w obrębie jej pola tak, by poruszanie myszką nie powodowało wyjeżdżania kursora poza jego obszar.Sterowanie w Mine Shaft jest bardzo proste. Poruszasz się za pomocą WSAD, lewy przycisk myszy niszczy bloki, Spacja to skok, a lewy Shift - kucnięcie. Jak widać, jest to intrygująco rozbudowana wariacja na temat lubianego Sapera.Za sprawą przeniesienia w trójwymiar Saper nagle staje się wyzwaniem także w zakresie nawigowania w przestrzeni. Nie wystarczy po prostu unikać klikania bomb - musisz spróbować stworzyć ścieżkę stanowiącą przy okazji pewnego rodzaju labirynt. Trójwymiarowość produkcji podnosi dodatkowo poziom trudności, gdyż utrudnia śledzenie tego, gdzie mogą znajdować się potencjalne pułapki. To z kolei zachęca do bardziej taktycznego, metodycznego podejścia.Aż dziw bierze, że tak interesująca gra powstała w ramach weekendowego wydarzenia szybkiego tworzenia gier o nazwie Ludum Dare 48.Dajcie znać, jeśli uda się Wam przejść tę ciekawą minigierkę. Nie jest to proste zadanie.Źródło: Mine Shaft