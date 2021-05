Minecraft staje się coraz popularniejszy. Microsoft chwali się wynikami

Nieśmiertelna gra.

Minecraft nie traci na zainteresowaniu. Wręcz odwrotnie

Jeśli miałbym wymienić kilka rewolucyjnych gier, to w tym gronie niewątpliwie znalazłby się Minecraft. Produkcja od Mojang Studios na dobre wpisała się w kanon cyfrowej rozrywki i raczej szybko z niego nie zniknie. Zwłaszcza, że gra w nią coraz więcej osób. Plotki o jej niknącej popularności są więc skrajnie niezasadne.Jeszcze rok temu Minecraft otrzymał medialne drugie życie. Większość twórców internetowych zaczęła masowo wracać do nagrywania tego kultowego tytułu, co niewątpliwie przyczyniło się do wzrostu zainteresowania projektem. Okej, ale do konkretów – ile osób tak serio gra w Minecrafta?Microsoft postanowił przedstawić szereg interesujących faktów o całej marce. Jak się okazuje, Minecraft może obecnie poszczycić się– w pierwszych miesiącach bieżącego roku zauważono wzrost o 30 procent (sic!). Sama produkcja sprzedała się z kolei w około 238 milionach egzemplarzy. Liczba wciąż grających osób robi więc wrażenie.Strzałem w dziesiątkę okazał się. Wszystko to ze sprzedaży modyfikacji oraz innych dodatków. Gracze zdecydowali się na pobranie ponad 1 miliarda unikalnych elementów z tego cyfrowego sklepu.Nie dziwi oczywiście fakt, iż Minecraft okazał się. Materiały z tejże pozycji zyskały około 200 miliardów wyświetleń. Średni wiek osób grających w Minecrafta to z kolei 27 lat – ta informacja może niektórych zdziwić.