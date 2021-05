GTA VI to wciąż odległa przyszłość. Nowe wieści o premierze

Czekania ciąg dalszy.

Na GTA VI jeszcze sobie poczekamy

Define "soon." Companies test games for *years*.



(And last year Rockstar internally had GTA VI set for a late 2023 release) https://t.co/Cr0Q3tKhFp — ViewerAnon (@ViewerAnon) May 3, 2021

Fani kultowej serii GTA już dosyć długo czekają na kolejną jej odsłonę. „Piątka” zadebiutowała przecież w 2013 roku i od tamtej pory Rockstar Games nie zająknęło się nawet o kontynuacji. Najnowsze doniesienia pozwalają sądzić, iż warto jeszcze na chwilę uzbroić się w cierpliwość.przynosi horrendalne zyski. Nic więc dziwnego, że deweloperzy nie chcą tak szybko opuszczać kury znoszącej złote jajka. Regularne aktualizacje wciąż zachęcają konsumentów do ciągłego uruchamiania leciwej już produkcji i wydawania na nią pieniędzy. Nic więc dziwnego, iż o GTA VI nadal jest stosunkowo cicho.Najczęstsze plotki o produkcji dotyczą... właśnie domniemywanej daty premiery. Najnowsza z nich pochodzi od użytkownika o pseudonimie. Część osób może go już kojarzyć – jest to dość wiarygodny informator jeśli chodzi o branżę rozrywkową. Co przekazał tym razem?