Z CD Projekt odchodzi reżyser Wiedźmina 3. Oskarżano go o mobbing

Stało się.



Konrad Tomaszkiewicz po 17 latach kończy współpracę z CD Projekt RED. Reżyser gry Wiedźmin 3, drugi reżyser Cyberpunk 2077 i osoba mająca spory wpływ na ostateczny kształt pierwszych dwóch części wiedźmińskiej sagi opuszcza swoje stanowisko w atmosferze skandalu, pomimo wewnętrznego postępowania firmy, które nie potwierdziło stawianych mu zarzutów mobbingu.



Konrad Tomaszkiewicz opuszcza CD Projekt RED

Konrad Tomaszkiewicz zrezygnował ze swojej pracy po tym, jak wielu pracowników polskiego dewelopera oskarżyło go o mobbing, któremu ten zaprzecza. Firma od miesięcy prowadziła wewnętrzne śledztwo w sprawie oskarżeń, donosi Bloomberg. W e-mailu wysłanym do pracowników CD Projekt RED Tomaszkiewicz napisał, że powołano komisję do zbadania zarzutów, która w toku ustaleń uznała go za niewinnego.



"Niemniej jednak wiele osób odczuwa strach, stres lub dyskomfort podczas pracy ze mną" - napisał. Przeprosił personel "za złą atmosferę, którą wywołał" . W e-mailu wysłanym do pracowników Tomaszkiewicz poinformował ponadto, że decyzja o odejściu została uzgodniona z zarządem firmy. "Mam zamiar dalej pracować nad sobą" - napisał. "Zmiana zachowania to długi i żmudny proces, ale nie rezygnuję i mam nadzieję, że to się zmieni".







Strata jest tym bardziej bolesna dla polskiego studia, że Tomaszkiewicz miał odegrać znaczącą rolę w kolejnej grze firmy z serii o Wiedźminie. Tomaszkiewicz w komentarzu dla Bloomberg potwierdził swoje odejście i powiedział, że jest "smutny, trochę zawiedziony i zrezygnowany". Przedstawiciele CD Projektu odmówili komentarza.



Źle się dzieje w CD Projekt

Odejście tak zasłużonego pracownika jest oznaką większych zawirowań w CD Projekt, który od grudniowej premiery Cyberpunka jest uwikłany w liczne kontrowersje. Długo oczekiwana gra RPG była (i dalej jest) pełna usterek i okazała się prawie niegrywalna na niektórych platformach. Negatywny odbiór wpłynął na kurs akcji CD Projektu i doprowadził go do najniższego poziomu od dwóch lat.



Źródło: Bloomberg