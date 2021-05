Epic Games wydał fortunę na „darmowe” gry. Konsumenci już niekoniecznie

Wyciekły ciekawe dane.

Epic Games musiał słono zapłacić za "darmowe gry"

Want to know how much $ the devs of those 'free' Epic Games Store games got, & how many copies were grabbed? Here's the first 9 months to September 2019. pic.twitter.com/5hkLb1VEjj — Simon Carless (@simoncarless) May 3, 2021

Proces sądowy pomiędzy Epic Games a Apple to prawdziwa żyła złota jeśli chodzi o ilość wyciekniętych informacji. Do publicznych dokumentów przypadkowo dołączono bowiem oświadczenia finansowe i dane dotyczące m.in. większości wyników Epic Games Store. Części osób udało się wykonać zrzuty ekranu zanim pomyłka giganta została naprawiona.Niedawno informowaliśmy Was chociażby o niezbyt rokujących rezultatach wirtualnego sklepu twórców Fortnite’a. Nie jest on na razie rentowny – stanie się to najwcześniej w 2023 roku. Teraz internet obiegła informacja o tym, ile pieniędzy Epic Games wydał na możliwość udostępnienia za darmo głośnych produkcji na swojej platformie.Przechodząc do konkretów – mówimy ozainwestowanych pomiędzy grudniem 2018 a wrześniem 2019 roku. Niestety w dokumentach nie było wzmianki o kwocie z 2020 roku, a to przecież wtedy Epic Games udostępnił bezpłatnie m.in. GTA V. Tak czy inaczej – kwota robi wrażenie. Co ciekawe, dowiedzieliśmy się również ile kosztowały licencje na konkretne produkcje.„Alan Wake” kosztował firmę 150 tys. dolarów, „Limbo” z kolei 350 tys. dolarów, a „Inside” aż 800 tys. dolarów. Rekordzistą okazuje się być. Podobną kwotę przelano za „Subnautica”, bo 1,4 mln dolarów.