Battlefield 6: pierwsze zrzuty ekranu już w sieci

Hype train wyruszył ze stacji.





Battlefield 6 ma wyglądać "jak film"

Źródło: PC Gamer

Źródło: PC Gamer

Od premiery ostatniej gry z serii Battlefield minęły trzy lata. Nic więc dziwnego, że gracze spragnieni są nowych doświadczeń oraz lekkiego powiewu świeżości. Jak się okazuje, ten może nadejść już stosunkowo niedługo. W sieci pojawiły się bowiem pierwsze zrzuty ekranu z – rzekomo – kolejnej odsłony kultowego cyklu FPS-ów.Deweloperzy ze studia DICE wciąż milczą w kwestii gry BATTLEFIELD – właśnie tak banalny tytuł ma ona nosić. Internet rządzi się jednak swoimi prawami i od dłuższego czasu uświadczyć możemy różnego rodzaju przecieków. Dzięki zaufanemu informatorowi, Tomowi Hendersonowi, wiemy m.in. oNa razie muszą wystarczyć nam bowiem zrzuty ekranu pochodzące (najprawdopodobniej) z tegoż trailera. Nie zostały one opublikowane przez oficjalne źródło, lecz ich prawdziwość potwierdził wspomniany już Tom Henderson . Dodatkowo widoki na nich przedstawione w pełni odpowiadają temu, co mówiło się o „Battlefield VI” od dłuższego czasu. Chodzi tu o m.in. akcję osadzoną 10 lat w przyszłości.W nadchodzącej grze z serii Battlefield pojawić ma się wiele sprzętów, które obecnie są w fazie eksperymentalnej. Ciekawię się w jaki dokładnie sposób deweloperzy podejdą do zobrazowania niedalekiej przyszłości. Warto też zaznaczyć, iż oficjalnego kwietniowego komunikatu wyczytać możemy informację o ostatnich miesiącach 2021 roku. Obecnie tytuł znajduje się w końcowej fazie rozwoju – dopracowywane są różne mechaniki, a sama rozgrywka balansowana. Gracze mają przygotować się na „zupełnie nowy poziom” doświadczenia i skali. Cóż, zobaczymy.Źródło: PC Gamer , Twitter, EA / Foto. EA