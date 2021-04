World of Tanks z ogromną falą krytyki. Gracze WoT nie chcą tracić postępów rozgrywki

Chcesz grać w WoT na Steam? Zaczynaj zabawę od nowa!

Niby da się połączyć konta Wargaming i Steam, ale to nic nie daje

Wejście na Steam powinno być bardzo pozytywnym wydarzeniem dla społeczności każdej gry i samych twórców oraz wydawców. Platforma Valve jest najpowszechniej używaną przez komputerowych entuzjastów elektronicznej rozrywki, a to dobrze wpływa na popularność i monetyzację tytułów, które wcześniej pojawiały się w konkurencyjnych launcherach lub wręcz własnych dedykowanych.Niestety tak się nie stało z World of Tank. Ta wieloletnia, bardzo lubiana sieciowa strzelanka z czołgami w roli głównej, spotkała się z ogromną falą krytyki po debiucie na. Nie chodzi o gorszą jakość produkcji czy jakieś błędy, a świadomą decyzję dewelopera. Podobnie jak to miało miejsce wcześniej z World of Warships, gracze ze Steam nie mogą logować się do swoich starych kont utworzonych jeszcze w launcherze Wargaming.Przez to całą zabawę trzeba zaczynać od początku. Nie można przenieść postępu z tradycyjnej edycji do tej na Steam, a wieloletni fani potrafią mieć naprawdę pokaźną kolekcję dobrze ulepszonych czołgów i załóg, wysokie pozycje. Nierzadko korzystali też z promocyjnych kodów na normalnie płatną zawartość lub po prostu kupowali co nieco we wbudowanym sklepie.Teoretycznie można połączyć konta Steam i Wargaming… Ale i tak nie pogramy z postępami konta Wargaming. Jak napisał na społeczności Steam Krzysiek1250 - "Żeby zalogować się na swoje istniejące konto WG, trzeba zainstalować WoT Blitz przejść tutorial, a następnie w opcjach gry połączyć konto Steam. Gdy to zrobimy, połączymy konto Steam z WG i możemy już grać na Steam w zwykłego WoTa. Konto Steam tym sposobem da się połączyć z WG ale gra wywala błąd..." Jak widać, gracze są naprawdę zdenerwowani, bo mimo ogólnej sympatii do World of Tanks, pozycja na Steam ma "w większości negatywne" recenzje. Pozytywnych jest tylko 34 procent. Ciekawe, czy Wargaming ugnie się i poprawi sytuację z połączeniem zapisów.Źródło i foto: Steam / Wargaming / własne