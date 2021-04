Idle Champions of the Forgotten Realms za darmo z dodatkami o wartości 100 dolarów

Przemierzaj świat Forgotten Realms i pomagaj swoim bohaterom

Jak odebrać dodatki do Idle Champions of the Forgotten Realms w Epic Games Store?

Nietypowa akcja ze strony Epic Games Store. Tym razem nie otrzymujemy darmowej gry (choć ta i tak jest bezpłatna), a dodatkową zawartość o wartości 100 dolarów. Jeśli jesteście fanami Baldur’s Gate, Icewind Dale czy innych gier RPG i książek ze świata Forgotten Realms, to pozycja powinna się wam spodobać.Stworzony przez Codename Entertainment Inc. tytuł jest niemalże samogrającą się produkcją. Clicker akcji RPG. Przechodzimy kolejne etapy w wielu lokacjach i walczymy z różnymi przeciwnikami, wykonujemy proste zadania, czasem natrafimy na bosów. Jednak większość rozgrywki robi się automatycznie. Nasi bohaterowie sami wyprowadzają ataki. Możemy im w tym pomóc zadając nie tak duże obrażenia klikaniem na przeciwników, ale też kupujemy awanse postaci czy nowych bohaterów lub zbieramy dodatkową walutę, aktywujemy specjalne umiejętności i tworzymy szyk drużyny.Za pokonanych przeciwników, choć też niektóre inne akcje, dostajemy monety przydatne w większości działań polepszających stan naszej drużyny. Czasem otrzymamy też przedmioty lub klejnoty. Jeśli będziemy wydawać realne pieniądze, to awansowanie będzie szybsze, możemy liczyć na bonusy i otrzymanie dostępu do specjalnych postaci. Właśnie pewne z normalnie płatnych dodatków możemy dostać w pełni za dzięki promocji w Epic Games Store.Samą grę znajdziemy po prostu na Epic Games Store. Jest w dziale promocyjnym na głównej stronie, ale nawet za tydzień będzie dalej bezpłatna (od swojej premiery jest wciąż za darmo na Steam). Można ją też odszukać w sklepie. To dopiero połowa sukcesu, ta nieobjęta promocją. Aby odebrać dodatkową zawartość, trzeba kierować się opisem ze strony Epic Games.Jak możemy wyczytać - "Odbierz dodatek o wartości 100 USD za darmo! Aby otrzymać pakiet Epic Champions of Renown w grze, zainstaluj grę Idle Champions of the Forgotten Realms i zaloguj się do niej w okresie od 29 kwietnia, godz. 17:00 czasu polskiego, do 6 maja, godz. 17:00 czasu polskiego. Ta ograniczona czasowo oferta jest dostępna dla wszystkich nowych i już zarejestrowanych graczy logujących się przez Epic Games Store."Po godzinie 17:00 w kolejny czwartek 6 maja otrzymamy bezpłatnie Pine opisywaną na karcie produktu słowami - "Otwarta przygodowa gra akcji osadzona w symulacji świata, w którym ludzie nigdy nie osiągnęli szczytu łańcucha pokarmowego. Walcz u boku różnych gatunków lub przeciwko nim. I znajdź nowy dom dla swojego ludzkiego plemienia."Źródło i foto: Epic Games Store