Surrealistyczna przygodówka Rusty Lake Hotel za darmo na Steam i Androida

Mroczna surrealistyczna przygoda o złowieszczym celu

Jak odebrać za darmo Rusty Lake Hotel na Steam i w Sklepie Play?

Studio Rusty Lake przygotowało ciekawą promocję. Przez najbliższe dni można za darmo odebrać jedną z gier przygodowych tej firmy. I to na dwóch zupełnie różnych platformach. Na komputerze poprzez Steam oraz na smartfonach i tabletach z Androidem.Z okazji szóstych urodzin, studio wprowadziło kilka poprawek oraz nowych funkcji i obecnie oferuje Rusty Lake Hotel zupełnie za darmo. To nietypowa surrealistyczna przygodówka z bohaterami będącymi zwierzętami, choć to tylko zabieg artystyczny. Jak można przeczytać na karcie produktu na Steam - "Powitaj naszych gości w Hotelu Rusty Lake i dopilnuj, aby miło spędzili w nim czas. Będzie 5 kolacji. Dopilnuj, aby każda była warta, by za nią umrzeć. Rusty Lake Hotel to tajemnicza przygoda typu point-and-click, autorstwa twórców serii Rusty Lake i Cube Escape."Tak, dobrze przeczytaliście. Łamigłówki w sześciu pokojach o różnych muzycznych motywach przewodnich są elementami, które powinny prowadzić do uśmiercenia hotelowych gości. Mechanika sprowadza się do dość klasycznej przygodówki point-n-click z uwzględnieniem ekwipunku i używaniem przedmiotów. Co ważne, Rusty Lake Hotel ma polską wersję językową (z napisami).Promocja trwa do godziny 00:00 w sobotę 1 maja, więc można to interpretować w zasadzie jako do końca doby 30 kwietnia. Na komputerze wystarczy wejść na kartę produktu na Steam, zalogować się na konto i odebrać za darmo grę Rusty Lake Hotel. Ewentualnie poszukać jej w dziale sklepu po włączeniu aplikacji. Podobnie ma się sprawa z Androidem. Wchodzimy na kartę produktui logujemy się na swoje konto po czym dodajemy Rusty Lake Hotel lub szukamy gry w Sklepie Play.Źródło i foto: rustylake.com