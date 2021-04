Nie zagrasz w Metro Exodus Enhanced Edition bez karty graficznej z ray tracingiem

Metro Exodus Enhanced Edition za darmo dla posiadaczy standardowej wersji PC

Nie zagrasz bez grafiki Nvidia RTX lub nowymi AMD Radeon ze śledzeniem promieni

Porównanie wymagań sprzętowych oryginalnego Metro Redux i Metro Redux Enhanced Edition / Foto: metrothegame

Metro Exodus Enhanced Edtion, czyli wersja ulepszona i zawierająca już w standardzie na start wszystkie dodatki wydanego w 2019 roku Metro Exodus, wkrótce trafi na nasze maszyny. Premiera planowana jest już na 6 maja, ale widać nie wszyscy posiadacze nawet całkiem wydajnych komputerów, będą mogli cieszyć się grą.Przede wszystkim warto zaznaczyć, że gracze, którzy już teraz mają w swoich bibliotekach Steam, Epic Games Store, GOG czy Microsoft Store zwykłą wersję Metro Exodus, będą automatycznie zaopatrzeni w elektroniczny egzemplarz Metro Exodus Enhanced Edition jako zupełnie osobną pozycję na liście. Co ważne (poza Microsoft Store), obie gry skorzystają z tych samych zapisów, więc nie będzie trzeba przechodzić wszystkiego od początku. Jednak Enhanced Edition dodatkowo pozwoli na wybór dowolnego rozdziału.Ulepszone Metro Exodus powstało przy mocnej współpracy z Nvidią i wykorzystuje Advanced Ray Traced Reflections oraz DLSS 2.0, a technologii śledzenia promieni nie da się wyłączyć. Z tego powodu komputerowe Metro Exodus Enhanced Edition będzie dostępne wyłącznie na Windowsa 10 bez wersji na Linuxa, macOS czy platformy chmurowe takie jaki niedostępna w Polsce Amazon Luna. Za to jak najbardziej ulepszone Metro będzie można włączyć naKolejne konsekwencje, to bardzo wysokie wymagania sprzętowe. Minimalna karta graficzna RTX 2060, jest całkiem niezłym GPU, ale można znaleźć i wydajniejsze bez wbudowanych jednostek obliczeniowych dedykowanych śledzeniu promieni. W takim razie, jeśli ktoś ma np. GeForce GTX 1080 Ti, czy może zagrać w Metro Exodus Enhanced Edtion? Do tej pory można było tak pomyśleć, jednak prawda jest inna. Nie chodzi jedynie o czystą wydajność, ale też sprzętowe wsparcie dla ray tracingu. Z tego powodu wymagany jest co najmniej Nvidia GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 6700 XT. Tak wynika z opublikowanych wczoraj odpowiedzi na wybrane pytania.Tytuł jest też łasy na wydajny procesor. Nie podano konkretnych modeli, ale przynajmniej 4-rdzeniowy z HT (więc 8-wątkowy Intela), ale minimalne wymagania opierają się na 1080p w 45 klatkach na sekundę, a nie typowych 60. Konfiguracje oznaczone jako rekomendowane, wysokie, ultra czy RT extreme wymagają już ośmiordzeniowego procesora - znów nie podano konkretnych modeli. Za to nie jest tak źle z pamięcią RAM. 8 GB dla dwóch pierwszych przykładów, ale od high do RT ultra trzeba już mieć 16 GB. Światełkiem w tunelu dla posiadaczy kart z rodziny GeForce RTX jest jednak fakt, że wymagania były oparte na konfiguracjach bez włączonego DLSS, który oczywiście pozytywnie wpływa na liczbę generowanych na sekundę klatek animacji.

1080p @ 45 FPS, jakość normalna, ray tracing normalny

System operacyjny: Windows 10 (20H2)

Procesor: 4 rdzenie + HT (8 wątków)

RAM: 8 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060

DirectX: 12

1080p @ 60 FPS, jakość wysoka, ray tracing wysoki

System operacyjny: Windows 10 (20H2)

Procesor: 8 rdzeni

RAM: 8 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 2070 / RTX 3060 / AMD Radeon RX 6700 XT

DirectX: 12

1440p @ 45 FPS, jakość ultra, ray tracing wysoki

System operacyjny: Windows 10 (20H2)

Procesor: 8 rdzeni

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: 12

4K @ 30 FPS, jakość ultra, ray tracing wysoki

System operacyjny: Windows 10 (20H2)

Procesor: 8 rdzeni

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6900 XT

DirectX: 12

4K @ 30 FPS, jakość ekstremalna, ray tracing ultra

System operacyjny: Windows 10 (20H2)

Procesor: 8 rdzeni

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 3090

DirectX: 12

Źródło i foto: metrothegame