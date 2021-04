Cyberpunk 2077 na PC i konsole za 89 zł w RTV Euro AGD

Ruszyła promocja "72h Celnych Okazji w RTV Euro AGD".

RTO28043004L

Cyberpunk 2077 to tytuł, o którym jest głośno od kilku miesięcy. Gra zadebiutowała w grudniu 2020 roku i pomimo wielu problemów i kontrowersji, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Osoby, które nie zdążyły jeszcze nabyć swojego egzemplarza mają właśnie okazje na zakup w naprawdę atrakcyjnej cenie. Cyberpunk 2077 na PC i konsole dostępny jest za 89 zł w sklepie RTV Euro AGD.Popularna sieć sklepów ruszyła z promocją "72h Celnych Okazji", a obniżki dotyczą nie tylko gier, ale i sprzętu. Ceny obniżycie kodem zniżkowym:Sprzedawca oferuje darmową dostawę dla zamówień od 99 zł. Akcja trwa do 30 kwietnia do godziny 23:45 lub do wyczerpania zapasów. Więcej produktów znajdziecie na stronie promocji Źródło: RTV Euro AGD