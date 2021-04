Wiedźmin na smartfony i tablety. Ruszyła rejestracja

Nadciągają testy The Witcher: Monster Slayer.

Z końcem sierpnia ubiegłego roku informowaliśmy Was o tym, że należące do CD Projekt RED studio Spokko rozpoczęło prace nad grą The Witcher: Monster Slayer. Nowe dzieło w uniwersum wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego to przeznaczona na smartfony i tablety produkcja do złudzenia przypominająca Pokemon GO. Zamiast łapania kieszonkowych potworów zadaniem graczy będzie tutaj zabijanie potworów. Miło nam poinformować, że właśnie ruszyła rejestracja do The Witcher: Monster Slayer.The Witcher: Monster Slayer trafi na Androida we wczesnym dostępie już tego lata, a Ty już teraz możesz zgłosić się do beta testów gry. Na czym polega zabawa? Będziesz przemieszczał się ze swoim smartfonie w świecie rzeczywistym i zabijał stwory naniesione na wirtualną mapę tego świata. Twórcy obiecują oczywiście także bardziej złożone mechaniki. Na przestrzeni zabawy odwiedzisz postacie niezależne (NPC), aby przyjmować kolejne zadania, badać sceny ataków potworów w poszukiwaniu wskazówek, zbierać materiały do rzemiosła i nie tylko. Wszystko to, spalając kalorie podczas spacerów w "realu". Prawie wszystkie elementy interaktywne są widoczne w rzeczywistości rozszerzonej, nałożone na rzeczywiste środowisko za pomocą aparatu w telefonie.Co ciekawe, przed potyczką należało się będzie przygotować, biorąc poprawkę na porę dnia oraz to, czy używać petard, znaków, przynęt lub olei nakładanych na ostrze miecza.CD Projekt potwierdził, że The Witcher: Monster Slayer będzie grąw momencie jej ogłoszenia. Nie zabraknie systemu mikropłatności, pozwalającego kupić przedmioty ułatwiające i uprzyjemniające zabawę. Początkowo produkcja dostępna będzie wyłącznie na urządzenia z Androidem - early access dotyczy zatem tylko tej platformy.Do wczesnego dostępu do The Witcher: Monster Slayer zapiszesz się za pośrednictwem tego formularza . Pamiętaj, aby podać w nim ten sam adres e-mail, z którym skojarzone jest Twoje konto Google, z którego korzystasz w Sklepie Play.Twórcy informują, że wybiorą uczestników testów spośród zgłoszonych pod koniec kwietnia. Niestety, nie wiemy tego, kiedy faktycznie będzie można zainstalować i zagrać w omawianą tu grę.Źródło: mat. własny