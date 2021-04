Super Ball Jump - kolorowa, niebanalna i… irytująca (recenzja gry)

Przyjemna platformówka przegrywa z reklamami.





Super Ball Jump – kolorowa gra platformowa

Cena: 0 zł / Android: 5.0 i nowsze

Gry mobilne to często niewielkie produkcje, po które sięgamy sporadycznie. Nierzadko jeden tytuł szybko się nudzi i gramy w niego zaledwie kilka dni. Nic dziwnego, że w ramach bezpłatnej gry jesteśmy w stanie zaakceptować wyświetlenie kilku reklam. Niestety nie wszyscy twórcy znają umiar.Super Ball Jump to nowa gra platformowa, w której sterujemy tytułową piłką i staramy się dotrzeć do drzwi kończących poziom - wykorzystujemy w tym celu mechanikę procy i skaczemy między platformami. Niestety większość zabawy wypełnia oglądanie reklam.Każda utrata życia, przejście poziomu itd. wywołuje pełnoekranową reklamę wideo. Krótkie sesje z grą mogą więc składać się w dużej mierze z irytacji. To niedopuszczalne i mam nadzieję, że jak najszybciej pojawi się opcja ich wyłączenia (za rozsądną cenę).Na całym tym zamieszaniu traci sama gra, która jest całkiem dobrze wykonana - oprawa graficzna cieszy oko, poziom trudności jest w sam raz, a kilkadziesiąt poziomów to spory potencjał na przywiązanie graczy na dłużej. Pozostaje obserwować, w którą stronę będzie rozwijany ten tytuł.