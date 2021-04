Premiera Farming Simulator 22 zaplanowana na jesień

Co zaoferuje graczom nowa odsłona?

Udoskonalony silnik graficzny oraz dźwiękowy

Firma GIANTS Software udostępniła oficjalny komunikat, który z pewnością ucieszy większość graczy, którzy oczekują premiery nowej odsłony jednego z najpopularniejszych symulatorów farmy. Farming Simulator 22 ukaże się w IV kwartale tego roku i dostępny będzie na komputery PC i Mac, konsole PlayStation 5/4, Xbox Series X/S i Xbox One, a także w ramach usługi Stadia.Jeśli chodzi o model i samą rozgrywkę na chwilę obecną producent nie udostępnił zbyt wiele informacji na temat nadchodzących zmian oraz nowości. Chwali się on za to, ze Farming Simulator 22 wprowadzi rozgrywkę na wirtualnej farmie na całkowicie nowy poziom i zapowiada dla graczy większą swobodę w podejmowaniu decyzji. Wśród nowości spodziewać się należy nowych rodzajów upraw, nowych map i cyklów sezonowych. Aktualizacji i rozbudowie poddana została sceneria Eneralt, a także dostępny w grze zestaw maszyn i narzędzi. Do dyspozycji gracza pozostanie łącznie ponad 500 przedmiotów sygnowanych logami znanych producentów sprzętu i pojazdów rolniczych. Więcej szczegółów producent planuje udostępniać z biegiem czasu.Nieco więcej szczegółów udostępniono natomiast jeśli chodzi o techniczne aspekty nowej odsłony gry. Znacznym usprawnieniom poddano silnik GIANT Engine 9 odpowiedzialny za wyświetlaną na ekranie grafikę. Lista zmian i nowości zawiera wsparcie dla DirectX 12 w systemach Windows, optymalizację wielowątkowości, streaming tekstur, usuwanie niewidocznych powierzchni oraz czasowe wygładzanie krawędzi. Z kolei silnik dźwięku w grze charakteryzował się będzie bardziej realistycznym zachowaniem SI i wsparciem większej gamy tonów. Dostrzeżemy to kiedy nasz pojazd będzie poruszał się bez lub z obciążeniem.Na chwilę obecną to wszystko co ujawniła firma GIANTS Software. Nie pozostaje nic tylko czekać na kolejną dawkę informacji lub premierę Farming Simulator 22. Mimo wszystko, nowa odsłona serii zapowiada się całkiem ciekawie.Źródło: GIANTS Software GmbH