Imprezowa gra Quiplash za darmo na Steam. Dobra zabawa na luźne spotkania

Elektroniczna imprezowa rozrywka, w której podszkolicie język angielski

Jak odebrać za darmo Quiplash na Steam?

Jeśli spotykamy się w gronie przyjaciół czy rodzinny i chcemy dobrze się bawić w jakiejś grze, to najczęściej wybieramy planszówki lub karcianki. Istnieją oczywiście elektroniczne wersje takowych na komputery i smartfony, ale można oprzeć się też na elektronicznych grach imprezowych, które są dość nietypową kategorią.Podstawą jest kopia gry na komputerze (w tym wypadku Steam), ale niezbędne są też w roli kontrolerów smartfony lub tablety i to dla każdego gracza (może być ich od 3 do 8, nieco szkoda, że brakuje opcji zabawy tylko w parze). Każdy z uczestników na swoim mobilnym urządzeniu odpowiada na nietypowe otwarte pytania, czy raczej uzupełnia sentencje w stylu "Zdziwiłbyś się, widząc osła, który…" czy "Najgorszym smakiem zupy jest krem z…".Inni gracze czy nawet obserwatorzy (osoby czekające na kolejną rozgrywkę) głosują na padające odpowiedzi. Jaki jest klucz do wygranej? Nie ma uniwersalnej odpowiedzi. W końcu dla jednego najlepsze uzupełnienie zdania będzie tym najśmieszniejszym, może najbardziej absurdalnym, albo po prostu zwyczajnym najbliższym poważnemu potraktowaniu tematu. Pewnym minusem jest obecność Quiplash wyłącznie w języku angielskim, choć dla wielu zainteresowanym taką rozrywką, zapewne nie będzie to barierą językową.Grę autorów innych imprezowych zabaw z cyklu Jackbox Party Pack możecie odebrać bezpośredni na Steam. Wystarczy wejść na kartę produktu w serwisie internetowym Steam pod, zalogować się na swoje konto i dodać w pełni za darmo Quiplash do swojej biblioteki. Ewentualnie odszukać ją w dziale sklepu lauchera. Macie na to czas. Wtedy Quiplash wróci do swojej normalnej ceny wynoszącej na platformie Valve 35,99 złotych. Przy okazji możecie skorzystać z właśnie trwającej promocji na różne gry z portfolio Jackbox Games.Źródło i foto: Steam