Nawet 70% fps więcej w Call of Duty: Warzone i Modern Warfare? Sposób jest prosty

Jak zwiększyć liczbę klatek w Call of Duty?

Kolejne gry ze wsparciem techniki NVIDIA DLSS. Tym razem padło na popularne tytuły sieciowe, a mianowicie darmowe Call of Duty: Warzone oraz Call of Duty: Modern Warfare z 2019 roku. Wysoka liczba klatek na sekundę w grach online jest kwestią priorytetową, więc "zieloni" sprawili naprawdę miłą niespodziankę milionom graczy z całego świata. Osoby korzystające z kart graficznych NVIDIA GeForce RTX mogą liczyć na wzrost liczby klatek na sekundę (fps) na poziomie nawet 70%.Aby cieszyć się wprowadzoną właśnie zmianą, wystarczy zainstalować wydane dzisiaj aktualizacje oraz włączyć w ustawieniach technikę NVIDIA DLSS. Najbardziej spektakularne wzrosty liczby klatek odczują grający w rozdzielczości 4K.To tylko odrobinę gorszy wynik od tego, jaki udało się osiągnąć w Outriders, strzelance autorstwa polskiego studia People Can Fly. Tam gracze doświadczają przyrostu klatek na poziomie nawet aż 73%.Jak prezentuje się Call of Duty: Warzone z włączonym DLSS i w rozdzielczości 4K? Rzuć okiem na poniższe wideo, zarejestrowane na układzie graficznym NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.W tym miesiącu obsługę DLSS wprowadzono także w Mortal Shell, jednoosobowej grze RPG akcji od firmy Cold Symmetry oraz dostępnym w zamkniętych testach beta battle royale Naraka: Bladepoint od 24 Entertainment.Źródło: NVIDIA