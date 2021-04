Xbox Live Gold przestaje być wymagany do gier Free-To-Play

Nareszcie!

Zabawa wieloosobowa na konsolach Microsoftu nie należy do najtańszych. W celu zagrania np. w Fortnite czy Roblox należy wykupić, co niejako kłóci się z definicją produkcji free-to-play. Powyższe zdania można już jednak włożyć do historycznej księgi – gigant z Redmond zniósł właśnie przymus opłacania subskrypcji jeśli chodzi o możliwość skorzystania z opcji multiplayer w ponad 50 grach.O nadchodzących zmianach mogliśmy już raz usłyszeć. Microsoft niedawno oficjalnie zapowiedział bowiem nowości w obszarze Xbox Live Gold – teraz weszły one w życie.Cóż, na wiele dobrego.

Lista gier:





3on3 FreeStyle

Aegis Wing

APB Reloaded

Apex Legends

Armored Warfare

Battle Islands: Commanders

Bless Unleashed

Brawlhalla

Call of Duty Warzone

Crackdown

Crackdown 2

Crimson Alliance

Crossout

CRSED: F.O.A.D.

Darwin Project

Dauntless

DC Universe Online

Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters

Dead or Alive 6: Core Fighters

Defiance 2050

Destiny 2

Doritos Crash Course

Dungeon Defenders II

Enlisted

Eternal Card Game

Family Game Night

Fishing Planet

Fortnite

Galaxy Control: Arena

Happy Wars

Harm’s Way

Hawken

Hyper Scape

Killer Instinct

Korgan

Minion Masters

Neverwinter

Outriders (Demo)

Paladins

Path of Exile

Phantasy Star Online 2

Phantom Dust

Pinball FX2

Prominence Poker

Realm Royale

Rec Room

Resident Evil Revelations 2

ROBLOX

Rocket League

Rogue Company

Skyforge

SMITE

Spacelords

Spellbreak

Star Trek Online

Techwars Global Conflict

TERA

The Four Kings Casino and Slots

Too Human

Trove

Vigor

War Thunder

Warface

Warframe

World of Tanks

World of Warships: Legends

Yaris

Jeśli chcieliście zagrać w darmowe gry multiplayer na Xbox One lub Xbox Series X, to tak czy siak musieliście zapłacić. Teraz się to zmieni – przynajmniej w części produkcji. W oficjalnym komunikacie załączona została. Znajdziecie ją poniżej.Jeśli system wciąż wymaga Live Gold, to warto zwrócić się do pomocy technicznej bądź poczekać kilka dni.Źródło i foto: Microsoft