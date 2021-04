Świetny Obcy: Izolacja i Hand of Fate 2 za darmo w Epic Games Store

Obcy: Izolacja - Alien: Isolation bezpłatnie w Epic Games Store

Hand of Fate 2, czyli miks kilku gatunków w klimacie fantasy

Jak odebrać Alien: Isolation i Hand of Fate 2 za darmo na Epic Games Store?

W Epic Games Store raczej nie są tak mocno lubiane powtórki darmowych gier, choć tym razem jedna z nich jest zdecydowanym plusem. Obcy: Izolacja w ostatnim okresie bożonarodzeniowo-noworocznym mógł być odebrany bezpłatnie tylko przez dobę. W takim razie, najbliższy tydzień jest dobrą drugą szansą na nadrobienie promocyjnej zaległości. Jeśli jednak już macie Obcego, to nic straconego. Epic Games Store oferuje obecnie też Hand of Fate 2.Klasyka kosmicznego horroru ukuta w grę wideo. I to nie jako strzelanka podobna np. do Aliens vs Predator czy niezbyt udanego Aliens: Colonial Marines, a czerpiąca pełnymi garściami z atmosfery grozy i zaszczucia pierwszego filmu z serii. Tak, chodzi dokładnie o taki tytuł, jak Obcy - ósmy pasażer Nostromo z 1979 roku w reżyserii Ridleya Scotta.W Obcym: Izolacji sterujemy Amandą Ripley - córką filmowej Ellen Ripley. Akcja gry dzieje się 15 lat po podróży Ellen. W tym survival horrorze znajdziemy kultowe filmowe ręczne czujniki ruchu czy konieczność ciągłego uważania, na przemierzającego kosmiczne korytarze aliena. "Piętnaście lat później Amanda Ripley dowiaduje się, że odzyskano czarną skrzynkę ze statku jej matki. Leci do stacji kosmicznej Sewastopol, aby ostatecznie rozwiązać tajemnicę jej zaginięcia. Niebawem staje w obliczu nieznanego zagrożenia. Podejmij się przerażającej misji i przetrwaj w przypominającej labirynt stacji Sewastopol. Nieprzygotowana i słabo wyposażona, musisz wykazać się sprytem i odwagą, aby ujść z życiem."Niecodzienne połączenie gry karcianej, planszówki i RPG z masą akcji oraz wieloma zadaniami. Rozgrywka składa się z części karciano-planszowej i momentów, gdzie naszą postać widzimy tradycyjnie w grafice pełnego 3D, tak jak w większości produkcji RPG. Standardowa cena Hand of Fate 2 na Epic Games Store wynosi 99 złotych, więc mamy okazję całkiem sporo zaoszczędzić.Jak można przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Nowy bohater staje twarzą w twarz z Rozdającym w Hand of Fate 2! Opanuj żywą planszówkę z nieskończenie grywalnymi zadaniami - odblokuj nowe karty, zbuduj własną przygodę, a potem pokonaj wrogów w brutalnej walce w czasie rzeczywistym!"Aby odebrać obie promocyjne gry, tak jak to ma miejsce za każdym razem w Epicu, wchodzimy na główną stronę Epic Games Store. Logujemy się i przewijamy witrynę nieco niżej, aż znajdziemy sekcję z bezpłatnymi promocyjnymi produkcjami. Ewentualnie szukamy ich w dziale sklepu po włączeniu. W obu przypadkach odbieramy każdą z gier osobno po naciśnięciu niezbyt intuicyjnie podpisanego przycisku "Pobierz", który wiąże się w tej sytuacji tylko z dopisaniem gry do konta. Aby odebrać Alien: Isolation i Hand of Fate 2 macie czas dokładnie. Później oferta promocyjna będzie się zmieniać i otrzymamy Idle Champions of the Forgotten Realms.Źródło: Epic Games Store