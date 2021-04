Ile gier na Steam mają rekordowi gracze? Okazuje się, że dziesiątki tysięcy!

Rekordziści Steam mają powyżej 25 tysięcy gier w bibliotece!

Opis aktualizacji Steam / Foto: steamcommunity - Instalki.pl

Cała prawda o czołówce Steam może być jeszcze ciekawsza

Top 10 graczy z największą liczbą tytułów Steam według steamladder / Foto: steamladder - Instalki.pl

Niekiedy aktualizacje aplikacji i gier mogą przynieść ciekawe wnioski na tematy, o których nawet normalnie byśmy nie dywagowali. Ostatni update klienta Steam wniósł poprawkę stabilności dla użytkowników z bardzo dużą biblioteką gier. Widać po przekroczeniu pewnej liczby, mogły występować problemy. O jakich przedziałach mowa?Przede wszystkim chodzi o nową wersję Steam Client Beta z 19 kwietnia, a nie z regularnych wydań. Standardową wersję klienta. Niemniej opis "Naprawiono możliwe awarie wśród użytkowników z około 25,000 lub więcej gier" daje do myślenia. Czy w ogóle są ludzie z tak pokaźną biblioteką zawartości? Jeszcze jak! Mogą nawet przekraczać wspominaną wartość o wiele tysięcy pozycji. Choć oczywiście nie oznacza to, że takie przypadki są powszechne, mowa o czołówce rekordzistów.Pewną analizę możemy wykonać na podstawie bazy danych witryny steamladder, która zbiera informacje z profili użytkowników Steam. Według tego źródła, tylko trzech steamowiczów ma co najmniej 25 tysięcy pozycji w swoich bibliotekach. Na pierwszym miejscu Dwight schrute z 32818 gier, później Sonix z 28602, a podium zamyka gt4 z 26020 tytułami. Niewiele brakuje Stuntman PixelJudgecom z liczbą 24371 tytułów. Cóż, a myślałem, że sam mam naprawdę dużą bibliotekę.Trzeba jednak zaznaczyć, że dane steamladder nie są dokładne. Po pierwsze, biorą pod uwagę tylko konta z ogólnym dostępem do przeglądania ich zawartości. Profile prywatne nie są uwzględniane. Sama liczba gier też może być źle oszacowana. Wspominany profil Stuntman PixelJudgecom po wejściu na niego z poziomu stron społeczności Steam, pokazuje "tylko" 20884 gry i 6820 DLC, a nie około 24 tysięcy tytułów. Ciekawe, ilu może być użytkowników z prywatnymi profilami o podobnej bibliotece?Ciężko też powiedzieć, skąd biorą się takie osoby. Część z nich musi być po prostu szalenie bogatymi entuzjastami gier. Pewną teorią są też specjalne konta prasowe. Przeważająca większość dziennikarzy czy YouTuberów i streamerów nie ma takiego luksusu, ale istnieje na świecie wąska grupka, której sam Steam przyznał takowy dostęp. Mogą dodawać dowolne pozycje bez konieczności zapłaty. Jednak chociażby tak duży gigant mediów gier, jakim jest Kotaku dysponujące takim profilem Steam, nie ma tak dużej liczby tytułów gwarantującej bycie w topowych statystykach. Bardzo możliwe, że kilka z czołowych profili, to własność samego Gabea Newella czy innych wysoko postawionych ludzi z Valve.Źródło: Kotaku steamladder / Foto tytułowe: Instalki.pl