Gry 11 bit studios w paczkach na Steam w fenomenalnych cenach

Żart z konsumenta.

Ciekawe gry na Steam

This War of Mine

Beat Cop

Tower 57

Anomaly Defenders

Anomaly: Mobile Campaign

Anomaly Korea

Anomaly 2

Anomaly Warzone Earth

Spacecom

Frostpunk

Choldren of Morta

Moonlighter

Frostpunk: The Last Autumn

Frostpunk: On The Edge

Frostpunk: The Rifts

This War of Mine: Stories - Season Pass

This War of Mine: The Little Ones

Moonlighter: Between Dimensions

Children of Morta: Paws and Claws

Frostpunk OST vol. 1 & 2

Moonlighter & Between Dimensions OST



Źródło: mat. własny ze Steam

Jeżeli szukasz ciekawych gier na PC i chcesz nadrobić nieco zaległości związanych z najlepszymi polskimi produkcjami, Twojej uwadze nie powinna umknąć najnowsza promocja na Steam. W jej ramach nabyć można doskonałe gry stworzone przez 11 bit studios. Do wyboru są trzy różne paczki - najtańsza kosztuje 36,59 złotych i zawiera między innymi rewelacyjne This War of Mine.W ramach "najkorzystniejszej oferty 11 bit studios w historii" kupić można trzy paczki z grami: Starter Bundle Madness, Complete Bundle Madness oraz Ultimate Bundle Madness. Kosztują one odpowiednio 36,59, 77,29 i 134,14 złotych zamiast 343, 603 i 873 złotych. Zawierają wszystkie pozytywnie oceniane dzieła Polaków z ostatnich lat: This War of Mine, Beat Cop, Frostpunk, Moonlighter i wiele innych.Jeśli posiadasz w swojej bibliotece gier którykolwiek z tytułów w kupowanej paczce, cena paczki zostanie o niego pomniejszona.Wszystkie zestawy kupisz pod tym adresem lub wyszukując promocję w aplikacji Steam Źródło: mat. własny ze Steam