Apex Legend na platformy mobilne? Niebawem ruszają pierwsze beta-testy

Apex Legends już niebawem trafi na platformy mobilne Android oraz iOS. Twórcy gry zapowiedzieli oficjalnie, że pierwsze testy wersji gry dla smartfonów i tabletów rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. W początkowej fazie będą one jednak regionalne i obejmą kilkutysięczną społeczność graczy.Przypomnijmy, Apex Legend to niezwykle popularna gra battle royale udostępniona przez studio Respawn Entertainment w modelu free-to-play. Stanowi ona bezpośrednią konkurencję dla takich tytułów jak Fortnite czy Playerunknown’s Battlegrounds. W trakcie rozgrywki gracz wciela się w jedną z postaci wcześniej znanych z Titanfalla i wraz ze swoją drużyną toczy boje na planszy, która obejmować może maksymalnie 20 trzyosobowych zespołów. Wygrywa ten, kto przetrwa i jako ostatni zostanie w wirtualnym świecie Apex Legend.Do niedawna tytuł ten dostępny był jedynie w wersji na komputery oraz konsole Play Station oraz Xbox. Na początku tego roku zadebiutowała również wersja na konsolkę Nintendo Switch. Aktualnie, jak wynika z oficjalnej zapowiedzi Electronic Arts, wydawcy Apex Legend, gra niebawem pojawić się ma na urządzeniach z Androidem i iOS-em. Co więcej, komunikat mówi jasno, że oficjalne testy androidowej wersji beta Apex Legend Mobile uruchomiane mają być pośród wybranych graczy z Filipin oraz Indii jeszcze końcem tego miesiąca. Z biegiem czasu Respawn Entertainment planuje poszerzać dostępność gry o nowe regiony oraz wprowadzić wsparcie dla iOS.Zgodnie z zapowiedzią Electronic Arts, Apex Legend Mobile zaprojektowany został od podstaw specjalnie z myślą o ekranach dotykowych w smartfonach czy tabletach. Dzięki specjalnemu sterowaniu i optymalizacji rozgrywka na urządzeniach mobilnych ma być niespotykana dotąd w żadnym innym tytule battle royale. Z drugiej strony gra ma pozostać wierna oryginałowi. Jednak twórcy już teraz informują, że nie będzie możliwa rozgrywka międzyplatformowa pomiędzy wersją mobilną a tą przeznaczoną na PC i konsole.Apex Legend Mobile już teraz dostępne jest w sklepie Google Play , ale na chwilę obecną gry nie można pobrać i zapewne przeznaczona jest ona póki co dla zamkniętej grupy testerów.Źródło: Electronic Arts