Chmura gier Xbox Game Pass xCould oficjalnie na PC w przeglądarce. Dostęp beta także w Polsce

Zapomnij o mocarnym gamingowym PC czy konsoli

Granie w chmurze Microsoft xCould także w przeglądarce na komputerze

Wymagania techniczne nie są przesadnie wygórowane / Foto: Microsoft - Instalki

Subskrybujesz Xbox Game Pass Ultimate? Nie tak prędko, to nie wszystko

Jeśli nie macie zaproszenia, to niestety nic nie ugracie / Foto: Microsoft - Instalki

Nie masz zaproszenia? Nie wszystko stracone, jest nieoficjalne rozwiązanie

Jak na razie jako zamiennik mocnego komputera czy konsoli, mogliśmy zasmakować grania w chmurze dzięki takim usługom jak Nvidia GeForce Now i Google Stadia. Przynajmniej jeśli chodzi o komputery, bo Microsoft Xbox Game Pass Ultimate xCould obsługiwał jedynie smartfony i tablety z Androidem. Firma mówiła o planach z wejściem na kolejne platformy, ale nie podawała dat. Jednak w końcu coś ruszyło się w temacie.Już dziś startuje granie w chmurze Xbox na komputerach z Windowsem, a także smartfonach i tabletach z iOS. I to bez konieczności instalowania dedykowanej aplikacji - wprost w przeglądarce internetowej. Tradycyjnie tak jak inne usługi grania w chmurze, Microsoft Xbox Game Pass Ultimate xCould umożliwia cieszenie się wymagającymi komputerowymi i konsolowymi tytułami bez konieczności posiadania obsługującego je natywnie sprzętu.Wystarczy smartfon, tablet lub nawet kiepski wydajnością komputer (u konkurencji też smart TV), które będą spełniały funkcję odbiornika obrazu i dźwięku oraz przekazywania naszych ruchów z gamepada (czy ekranu dotykowego tudzież klawiatury i myszki). Nasz sprzęt tylko odtwarza wizję i fonię podobnie jak np. przy oglądaniu streamu z YouTube, całość kluczowych obliczeń realizują serwery usługodawcy.Wymagania nowego dostępu do grania w chmurze Xbox, to system Windows 10 lub urządzenia przenośne (iPhony i iPady) oraz przeglądarka internetowa Microsoft Edge (minimum w wersji 87), Safari lub Google Chrome. Nieco dziwi brak macOS czy Linuxa, w końcu na nich także możemy użytkować Google Chrome, a nawet Microsoft Edge (choć na Linuxie tylko jako Microsoft Edge Insider Channels w kanałach Beta i Dev). Usługa realizowana jest na dedykowanej stronieCo więcej, sterowanie będzie odbywać się wyłącznie za pomocą gamepada lub ekranu dotykowego (także na komputerach z touchscreenem). Niestety nie ma możliwości obsługi myszką i klawiaturą, na co zapewne najmocniej liczyliby wielbiciele strzelanek czy kilku innych gatunków. W dodatku zalecane jest połączenie internetowe o szybkości co najmniej 10 Mb/s (ważny jest też w miarę niski ping, choć Microsoft o tym nie wspomina), a w przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci - WiFi 5 GHz.Ponadto trzeba być oczywiście aktywnym subskrybentem abonamentu Microsoft Xbox Game Pass Ultimate. W cenie 54,99 złotych za miesiąc (promocyjnie za pierwszy tylko 4 złote) dostajemy dostęp do bogatej biblioteki gier na konsole Xbox i komputery z Windowsem (pozycje na PC i konsoli nie pokrywają się w pełni), tytułów dostępnych w ramach EA Play, Xbox Live Gold i opisywane granie w chmurze (znów oferta zgodnych produkcji częściowo różni się od tej z PC i konsoli). Korzyści są dużo większe niż sam Microsoft Xbox xCould.Jednak i to niestety nie jest gwarancją dołączenia do bety xCould w przeglądarce. Microsoft od dziś wysyła zaproszenia do uczestnictwa w przeglądarkowej Windowsowo-iOSowej wersji usługi dla subskrybentów abonamentu Xbox Game Pass Ultimate, ale nie daje gwarancji, że każdy je dostanie. Trzeba po prostu cierpliwie czekać i przeglądać swoją skrzynkę mailową, może już dziś albo za kilka dni otrzymacie wiadomość z możliwością dołączenia? Z drugiej strony, takowa może wcale nie nadejść, firma tego nie obiecuje.Jest jednak pewna boczna furtka, przynajmniej dla użytkowników systemu Windows 10. Niedawno pisaliśmy o nieoficjalnej metodzie na. Trzeba wykonać kilka ruchów więcej, aby aktywować ją na komputerze, ale to dodatkowe wyjście, jeśli nie otrzymacie zaproszenia. Jednak także w tym przypadku sterowanie nie może być realizowane za pomocą myszki i klawiatury. Istnieje też szansa, że wkrótce metoda przestanie działać i będziemy musieli znaleźć kolejną lub czekać na oficjalne wprowadzenie programu czy otwarty dostęp do wersji w przeglądarce dla wszystkich subskrybentów Xbox Game Pass Ultimate. Microsoft niestety nie podał żadnych konkretnych dat dla kolejnych kroków.Źródło i foto: Microsoft / własne