PlayStation Store na PS3 i PS Vita - mamy dobre wieści

Posiadacze PSP będą zawiedzeni.

PlayStation Store dla PlayStation 3 i PS Vita będzie działał

"Po dłuższej refleksji stało się jasne, że podjęliśmy złą decyzję. Dlatego też dzisiaj z radością możemy powiedzieć, że utrzymamy sklep PlayStation Store na urządzeniach PS3 i PS Vita. Funkcjonalność handlowa PSP zostanie wycofana 2 lipca 2021 roku, zgodnie z planem"

Z końcem marca informowaliśmy Was o tym, że Sony zamyka PS Store dla konsol PlayStation 3, PS Vita i PlayStation Portable . Miało to nastąpić 2 lipca 2021 roku w przypadku PS3 i PSP oraz 27 sierpnia 2021 roku w wypadku PlayStation Vita. Przez Internet przetoczyła się fala krytyki, co zmusiło firmę Sony do zmiany ogłoszonej uprzednio decyzji.Sony wycofało się ze swojej decyzji o zamknięciu PS Store dla konsol PlayStation 3 i PS Vita, podtrzymując jednocześnie decyzję o zaprzestania świadczenia usług dla konsol PS Vita. Poinformowano o tym w krótkim komunikacie:- czytamy.