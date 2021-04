Roblox oceni zawartość gier pod kątem bezpieczeństwa dla dzieci

Nadchodzą regulacje.

Roblox stanie się bezpieczniejszy?

Roblox notuje dzienne wyniki na poziomie. Połowa z nich to osoby poniżej 13 roku i do tej pory w grze nie istniał system mówiący im, że ta konkretna zawartość posiada elementy nieodpowiednie dla dzieci w tym wieku. Niedługo ma się to zmienić.Oczywiście to nie jest tak, iżto pełna swoboda i nikt nie monitoruje jakie treści się tam pojawiają. Studio zatrudniai pod kątem bezpieczeństwa. Obecne są także zaawansowane algorytmy pomagające ludzkim moderatorom.Nie ma jednak mowy o ostrzeżeniach dotyczących ograniczeń wiekowych czy informacji o występujących w konkretnej treści elementów pokroju przemocy lub seksu. Remy Malan, główny specjalista ds. prywatności w Roblox, przekazał właśnie na łamach The Wall Street Journal , że do gry niedługo trafiąSzczegółów nie podano, lecz całość ma opierać się na systemie punktowym., a stosowne oznaczenie pojawi się na liście wyboru rozgrywek. Co zaś się tyczy kontroli rodzicielskiej – ta ma być uproszczona tak, by nawet rodzice na co dzień niekorzystający z internetu czy komputera nie mieli problemu z obserwowaniem poczynań swoich pociech.Jeśli się to stanie, to z pewnością przygotujemy materiał nieco szerzej je opisujący.Źródło: The Wall Street Journal (via The Verge ) / Foto. Roblox Corporation