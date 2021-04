Deponia Complete, Pillars of the Earth i First Tree za darmo w Epic Games. Świetne zestawienie

Deponia: The Complete Journey, czyli aż trzy odsłony serii za darmo

W tym tygodniu spotykamy się wręcz z dużym urodzajem bezpłatnych gier w niekończącej się (przynajmniej jak na razie) promocji w Epic Games Store. Nie jeden, nie dwa, a tak naprawdę aż 5 produkcji możemy zgarnąć całkowicie za darmo na platformie twórców serii Unreal i popularnego Fortnite.Jeśli zastanawialiście się, dlaczego wcześniej napisałem o aż 5 tytułach mimo podania trzech, Deponia: The Complete Journey stanowi odpowiedź. Składa się z pozycji takich jak: Deponia (2012), Chaos on Deponia (2012) i Goodbye Deponia (2013). W cyklu znajdziemy jeszcze Deponia Doomsday z 2016 roku, ale nie wchodzi w skład Deponia: The Complete Journey, więc nazwa "Complete" jest nieco myląca. Choć nie do końca - początkowo twórcy nie mieli w planach prac nad czwórką."Śmieci, śmieci i jeszcze raz śmieci. Życie na okrytej śmieciami Deponii nie przypomina spacerku przez park. Nic dziwnego więc, że Rufus ma już dość i obmyśla coraz bardziej absurdalne plany, żeby uciec z tego przygnębiającego miejsca." Wszystkie gry z cyklu są sympatycznymi i humorystycznymi, bardzo lubianymi przez fanów gatunku przygodówkami z komiksową grafiką. Co więcej, w edycji Complete Hourney dostajemy specjalną dodatkową zawartość."XII-wieczna Anglia: W czasach ubóstwa i wojen małe miasteczko rozpoczyna budowę katedry, która ma przynieść bogactwo i bezpieczeństwo ich mieszkańcom. Losy i życie różnych osób splatają się w ludzkiej walce o przetrwanie. Fabuła oparta na światowym bestsellerze Kena Folletta Filary Ziemi." Mimo bazowaniu na wydarzeniach powieści, gracz może zmienić bieg historii i wpłynąć na opowieść zaprezentowaną przez Folletta.Jeśli trzy części Deponii, to za mało przygodówek, a nawet produkcji autorstwa studia Daedalic Entertainment, to The Pillars of the Earth jest kolejną grą w tym gatunku. Przynajmniej pod względem mechaniki, bo przekaz i realia są zdecydowanie odmienne. Postawiono na powagę i dobre odwzorowanie epoki, a nie lekkość i humor opisywanego wcześniej cyklu.Dopiero pierwsza produkcja z tego tygodnia niebędąca przygodówką (przynajmniej klasyczną, bo można znaleźć jej elementy) ani niepojawiająca się w portfolio Deadalic Entertainment. Jak można przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Przejmujesz kontrolę nad lisem podczas poruszającej, pięknej podróży do samego źródła życia, która pomoże Ci zrozumieć śmierć. Po drodze odkryjesz artefakty i historie z życia chłopca, który towarzyszy lisowi w drodze do Pierwszego Drzewa (The First Tree)."Wbrew kwestii sterowania lisem, to głębsza produkcja, a nie po prostu symulator rudego zwierzęcia. Gra ma nieco mniej typowe rozwiązania i od początku została pomyślana w dużej mierze jako dzieło artystyczne. Tak, również w medium elektronicznej rozgrywki możemy natknąć się na takie tytuły od dłuższego czasu.Tak jak zwykle, aby stać się bezpłatnie posiadaczami kopii promocyjnych gier na Epic Games Store, należy wejść na główną stronę internetową platformy lub w dział sklepu, zalogować się i znaleźć sekcję z darmowymi grami. Będą w niej obecne gotowe do "kupienia za 0 złotych" Deponia: The Complete Journey, Ken Follett's The Pillars of the Earth i The First Tree. Na każdą produkcje trzech pozycji trzeba wejść oddzielnie. Później klikamy na przycisk "Pobierz", który doda daną grę do naszego konta już na stałe po przejściu krótkiego procesu.Macie na to czas. Po tej chwili oferta zmieni się i będzie nawet jeszcze bardziej atrakcyjna. A przynajmniej dla użytkowników, którzy przegapili w okresie bożonarodzeniowym 2020 roku pierwszą z produkcji. Mowa o Alien: Isolation (powtórka) i Hand of Fate 2 będącej połączeniem trójwymiarowego RPG akcji i planszówko-karcianki.Źródło i foto: Epic Games Store / własne