Minecraft: gracz idzie do odległego celu od 10 lat. Nie jest jeszcze w połowie

To się nazywa poświęcenie.



Minecraft to kultowa produkcja, która raczej nie traci na zainteresowaniu kreatywnych graczy. Regularnie mamy bowiem do czynienia z wieściami dotyczącymi niezwykłych (i szalonych) projektów tejże społeczności. Pozwólcie więc, iż dziś opowiemy o kolejnym z nich.



Minecraft motywuje graczy do niecodziennych aktywności

Część osób z pewnością kojarzy termin „Far Lands”. Terminem tym zostały ochrzczone przez użytkowników odległe krainy powstałe w wyniku błędu gry. Do 2014 roku generator świata w Minecraft nie był jeszcze na tyle zaawansowany, by stworzyć nieograniczony teren. Z tego też powodu, po przejściu konkretnej odległości (12,5 miliona bloków), wirtualna przestrzeń przybierała dosyć niestandardowych kształtów.



Oczywiście teraz coś takiego już nie ma miejsca, ale gracze decydują się niekiedy modyfikują rozgrywkę, by skorzystać z „dobrodziejstw” starego Minecrafta. Niektórzy dokumentują ten proces – najbardziej znaną osobą jest użytkownik o pseudonimie KiloCrazyMan. Dotarł on pieszo do „Far Lands” po ponad roku spaceru. Wykorzystywał jednak opcję nieznacznej teleportacji, która oczywiście przyspieszyła przedsięwzięcia.