Kiedy Cyberpunk 2077 powróci do PS Store? Poznaliśmy stanowisko CD Projektu

Dosyć istotne pytanie.

W grudniu minionego roku mieliśmy do czynienia z premierą Cyberpunka 2077. Fatalny stan techniczny produkcji zmusił Sony do usunięcia jej z cyfrowego sklepu PlayStation Store jeszcze w tym samym miesiącu. Od tamtego momentu zewsząd rozbrzmiewa pytanie: kiedy powrót?Do tej pory deweloperzy milczeli na ten temat i twierdzili jedynie, iż pracują nad rozwiązaniem tego „problemu”. Teraz jednak zdecydowano się powiedzieć nieco więcej.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Sony. Nasze relacje są przyjazne i zawsze takie były. Decyzja o przywróceniu Cyberpunka 2077 do PlayStation Store jest wyłącznie decyzją Sony i nie wiemy, kiedy ją podejmie. Część kryteriów, które musimy spełnić to konkretne warunki techniczne, a inne są bardziej miękkie, natomiast Patch 1.2 w zakresie tych konkretnych warunków to krok w dobrym kierunku.

Jak wynika ze słów Karoliny Gnaś, dyrektorki relacji inwestorskich grupy kapitałowej CD Projekt:Komunikat ma dosyć jednoznaczny wydźwięk – „musimy naprawiać grę do momentu, aż Sony da nam zielone światło”., chociaż nie da się ukryć, iż dużo osób oczekuje, iż stanie się to jeszcze w 2021 roku. CD Projekt zapowiedział bowiem dedykowaną aktualizację dla konsol nowej generacji – byłoby dosyć przykre, gdyby potencjalni konsumenci nie mieli jeszcze wtedy możliwości zakupu produkcji. Aktualizacja 1.2 co prawda poprawiła mnóstwo drobnych błędów, lecz część zmian przez nią wprowadzonych ma często jedynie charakter symboliczny. Użytkownicy wciąż narzekają na poważne usterki w głównych sferach rozgrywki i problemy z wydajnością na konsolach starej generacji.Pozostaje więc czekać.Źródło i foto: CD Projekt (via Stock Watch