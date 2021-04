Sony inwestuje w rynek mobilny. Popularne marki gier trafią na smartfony

Można się było tego spodziewać.

Sony przeniesie popularne marki na smartfony

Czy chcesz kierować rozwojem i strategią gier mobilnych oraz pomagać w kształtowaniu przyszłości gier dla światowej klasy studia? Jako Head of Mobile będziesz tworzyć i rozwijać strategię gier mobilnych dla PlayStation Studios i pomagać w budowaniu podstaw pod przyszłe możliwości rozwoju. Będziesz kierować wszystkimi aspektami rozwoju naszych gier, od konsol i komputerów PC po usługi mobilne i usługi na żywo, koncentrując się na pomyślnym dostosowaniu najpopularniejszych franczyz PlayStation do urządzeń mobilnych. Będziesz odpowiedzialny za budowanie i skalowanie zespołu liderów mobilnych i będziesz pełnił funkcję szefa tej nowej jednostki biznesowej w PlayStation Studios.

Gry mobilne przez wielu wciąż są wyśmiewane i traktowane raczej z przymrużeniem oka. Cóż – jest to dosyć płytkie podejście do sprawy. Ten segment gamingu bije bowiem wszystkie rekordy i nie wygląda na to, żeby ten stan rzeczy się w najbliższych latach zmienił. Zwłaszcza jeśli niedługo na scenę wkroczy Sony.Na oficjalnej stronie japońskiego giganta pojawiła się bowiem informacja o trwającej rekrutacji na stanowisko „Head of Mobile” . Zatrudniona osoba będzie miała za zadanie przygotować strategię tworzenia i rozwoju gier mobilnych popularnych (jak i nowych) marek PlayStation Studios. Cóż, całość prezentuje się naprawdę ciekawie.Oczywiście na ten moment nie wiadomo jakie konkretne plany ma Sony. Z ogłoszenia o pracę możemy wyczytać następujące informacje: