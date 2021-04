Gameplay z Age of Empires 4 zaprezentowany. Wygląda świetnie

Gracze długo na to czekali.



Jeden z najbardziej wyczekiwanych tegorocznych pokazów branży gier już za nami. Firma Microsoft zaprezentowała nowy gameplay z Age of Empires 4, najnowszej odsłony serii znanej w sieci nie tylko ze względu na jej "kultowość", ale także "memiczność" (vide mem o nazwie wololo i inne). Kultowa marka strategii czasu rzeczywistego zapoczątkowana w 1997 roku powraca w wielkim stylu.



Nowy trailer Age of Empires 4

Premiera Age of Empires 4 odbędzie się jesienią 2021 roku. Produkcja Relic Entertainment to osadzony w średniowieczu RTS, wprowadzający do serii spory powiew świeżości, pozostając przy tym wiernym podstawowym założeniom cyklu. Po raz kolejny głównym zadaniem graczy będzie zbieranie surowców, rozbudowa bazy oraz szkolenie jednostek. Zmienia się skala potyczek, które teraz staną się większe i bardziej złożone. Novum będą aspekty rodem z serii Total War w postaci zasadzek oraz garść ciekawych rozwiązań taktycznych.







Lekkim rozczarowaniem już na tym etapie jest niewielka liczba zaledwie czterech frakcji do wyboru. Wśród nich znalazły się Anglia, Chiny, Mongolia i Sułtanat Delhi - każda z unikalnymi jednostkami, budynkami oraz cudami. Ten dość egzotyczny dobór budzi we mnie absolutną pewność co do tego, że więcej frakcji pojawi się dopiero w płatnych DLC.







W trakcie pokazu przedstawiono fanom również kilka filmów prezentujących każdą z kampanii.















Beta testy AoE4 ruszą na przestrzeni kolejnych miesięcy. Niestety, będą miały charakter zamknięty i dostępny prawdopodobnie wyłącznie dla osób, które zakupią grę w przedsprzedaży. A wiecie, co myślimy o kupowaniu gier w przedsprzedaży w świetle sytuacji, jakie miały miejsce choćby z Cyberpunk 2077...



Źródło: Microsoft