Epic Games Store przynosi same straty. Rentowność dopiero w 2023 roku

Raporty mówią same za siebie.

Epic Games Store ma już wkrótce być opłacalny

Epic Games Store nieco zamieszał na rynku cyfrowych sklepów. Produkcje na wyłączność, masowe akcje rozdawnicze – wszystkie te czynniki wpłynęły na medialny szum wokół projektu twórców Fortnite. Trudno jednak mówić o jego finansowym sukcesie. Jeśli o ten aspekt chodzi, to mamy do czynienia raczej z fiaskiem.Osoby interesujące się tematem zapewne kojarzą spór pomiędzy Epic Games a Apple . Gigantowi z Cupertino zarzuca się m.in. działania antykonkurencyjne przejawiające się pobieraniem 30-procentowej prowizji od zewnętrznych aplikacji w App Store. Sprawa pewien czas temu trafiła do sądu.O niezbyt pozytywnych wynikach finansowych Epic Games Store dowiadujemy się właśnie z dokumentów sądowych . Wynika z nich, iż cyfrowy. Mowa więc o całkowitej nierentowności przedsięwzięcia. Wszystko to pomimo ogromnej bazy użytkowników. Każdego miesiąca z EGS korzysta bowiem 56 milionów osób.