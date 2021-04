Speedruner ukończył Super Mario Bros w rekordowym czasie

Imponujące osiągnięcie.



Speedrun to jedna z najciekawszych form rywalizacji mających miejsce pomiędzy miłośnikami gier komputerowych. Speedrunnerzy są osobami starającymi się ukończyć przeróżne gry w rekordowo krótkim czasie. W tej zabawie znaczenie mają nierzadko ułamki sekund, o czym przekonali się internauci, oglądający poczynania streamera o pseudonimie Niftski. Niftski w trakcie swojej transmisji w serwisie Twitch pobił rekord czasu przejścia Super Mario Bros.



Super Mario Bros. ukończone w czasie 4:54,948

Super Mario Bros. to kultowa gra platformowa wyprodukowana w 1985 roku przez Nintendo. Wydana początkowo na konsoli Nintendo Entertainment System (NES), znanej w Japonii pod nazwą Famicom, z czasem trafiła także na inne platformy, bijąc na każdej rekordy popularności. Produkcja ta należy do czołówki najważniejszych gier w środowisku speedrunnerów, co oznacza, że ustanowienie w niej nowego rekordu jest rzeczą niebywale prestiżową.



Niftski jest pierwszą osobą na świecie, której udało się ją ukończyć w czasie poniżej 4 minut i 55 sekund. Przejście Super Mario Bros. zajęło mu zaledwie 4:54,948. Niftski produkcję ogrywał na emulatorze NES o nazwie Nestopia UE. Rekord został oficjalnie uznany w serwisie speedrun.com.



Tak niezwykłe dokonanie było możliwe dzięki wykorzystaniu błędów w grze, w tym glitcha związanego z masztem w świecie 8-1. Warto przypomnieć, że speedrun odbywał się w formule Any%, zezwalającej na robienie użytku z niedoskonałości gry. Istnieją osobne formy współzawodnictwa, które zabraniają korzystania z tego rodzaju bugów.



Zapis speedruna internauty o pseudonimie Niftski znajdziecie poniżej.







To jak, ktoś z Was podejmuje wyzwanie i spróbuje pobić ten rekord? ;) Bawiliście się kiedyś w speedruny? Macie w tej kwestii jakieś osiągnięcia?



Źródło: Niftski