Remaster Diablo 2 wygląda przepięknie. Pierwsze materiały z alfa-testów

Ta sama gra w nowej odsłonie.

Diablo 2: Resurrected może skraść serca fanów

Diablo to jedna z najpopularniejszych marek gier komputerowych na świecie i raczej nie ma nic dziwnego w tym, że holding Activision Blizzard nieustannie w nią inwestuje. Najnowszym projektem jest remaster „dwójki”, który już teraz prezentuje się naprawdę okazale. „Diablo 2: Resurrected” zostało zapowiedziane w lutym bieżącego roku podczas wirtualnego wydarzenia BlizzCon. Jednocześnie przekazano informacje o niezbyt odległej premierze oraz podstawowych założeniach przedsięwzięcia. Będzie ono praktycznie tą samą grą, tyle że z odświeżoną grafiką i usprawnieniami poprawiającymi komfort zabawy.Nie tak dawno mieliśmy do czynienia z zapowiedzią alfa-testów produkcji. Dostęp do niej uzyskała niewielka część społeczności fanów oraz szereg osób działających w mediach. Co najważniejsze, ludzie ci otrzymali zielone światło na strumieniowanie gameplay’u. Dzięki temu w sieci możemy odnaleźćPierwsze wrażenia przekazywane przez szczęśliwców są przytłaczająco pozytywne.czy animacje cechujące się znacznie większą płynnością aniżeli w przypadku oryginału. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji oglądać streamów z gry, to poniżej znajdziecie kilka z nich: