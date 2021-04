Zasmakuj życia twórcy gier na wesoło. 3 out of 10: Season Two za darmo w Epic Games

3 out of 10: Season Two - kolejna prześmiewcza przygoda z deweloperami gier

Jak odebrać bezpłatnie 3 out of 10: Season Two w Epic Games Store?

Zgodnie z zapowiedziami, Epic Games Store od dziś oferuje za darmo drugi sezon przygodówki 3 out of 10 - znanej już z akcji bezpłatnych gier rozdawanych przez tę firmę. Za to w kolejnym tygodniu czeka nas wysyp aż trzech tytułów za jednym razem."Supermoce napędzane kofeiną, rozumna sztuczna inteligencja i konkurencyjne studia stoją na drodze twórców z Shovelworks Studios, usilnie próbujących wymyślić grę, która dostanie więcej niż 3/10. Czy w tym sezonie w końcu się im powiedzie?" Taki opis ma 3 out od 10: Season Two na Epic Games Store. Ale to niewiele mówi nam o rozgrywce. Poza elementami klasycznej przygodówki point’n’click przewija się wiele unikalnych minigier zręcznościowych.Podobnie jak za pierwszym razem, znów mamy model wydawniczy oparty na epizodach (łącznie 5) i komiksową nieco karykaturalną grafikę. Jedynym minusem jest wyłącznie angielska wersja językowa. Spora część graczy w dostatecznie dobrych stopniu włada tym językiem, ale i tak szkoda, że nie dodano napisów w innych językach, w tym po Polsku.Jeśli chcemy stać się posiadaczami 3 out of 10: Season Two, czy innej gry w promocji z darmowymi tytułami na Epic Games Store, to plan jest zawsze taki sam. Wchodzimy na główną stronę Epica, logujemy się na nasze konto, schodzimy widokiem niżej, aż do sekcji z darmowymi grami. Wybieramy nasz tytuł i po wejściu w jego kartę aktywujemy nie do końca fortunnie podpisany przycisk "Pobierz". Po przeklinaniu kolejnych opcji, do naszej biblioteki zostanie dopisana gra. Alternatywnie wszystko da się przeprowadzić w dziale sklepuZa tydzień o wiele więcej dobra dla wszystkich graczy, ale do tej pory, a dokładnie, można jeszcze odebrać opisywaną produkcję. Choć zapewne 3 out of the 10: Season Two będzie wyjątkowo darmowe na stałe. Tak się stało z pierwszym sezonem 3 out of 10, który dalej można bez problemu odebrać. Za tydzień będą aż trzy tytuły, czyli Deponia: The Complete Journey, KenFollett’s The Pillars of the Earth i The First Tree. Dwa dalsze tytuły nie są może bardzo powszechnie znane, ale serię Deponia powinniście kojarzyć, szczególnie jeśli lubicie gry przygodowe.Źródło i foto: Epic Games Store