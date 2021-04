Planujecie powrót do Wiedźmina 3? Jeśli tak, to koniecznie z tą modyfikacją

Rozszerzenie przygód Geralta.

Od premiery „Wiedźmina 3: Dziki Gon” minęło niemalże sześć lat (zdecydowanie za szybko…). Przez ten czas produkcja doczekała się dosyć pokaźnej społeczności kreatywnych fanów. Stworzyli oni nie tylko przeróbki czy poprawki błędów, ale także ogromne modyfikacje, obok których trudno przejść obojętnie jeśli choć raz grało się w najpopularniejszą odsłonę przygód Geralta.Pojawiły się chociażby graficzne modyfikacje przystosowujące wygląd tytułu do dzisiejszych standardów. Wrażenie robią jednak także rozszerzenia fabularne – właśnie mamy do czynienia z debiutem jednego z nich. Mowa o „The Witcher 3: A Night to Remember” (możecie go pobrać z serwisu Nexus ). Czym się charakteryzuje?Tytułpromującego podstawową wersję gry. Dopiero kilka lat po jego premierze okazało się, iż sceny tam ukazane nawiązują do drugiego dodatku do gry – „Krew i Wino”. Jest to oczywiście dosyć zabawne, bo wtedy o zapowiedziach jakichkolwiek rozszerzeń nie było jeszcze mowy.

Zespół zapaleńców postanowił nieco. Przez ponad rok prowadzone były prace nad nowym zadaniem do gry, co sugeruje dosyć profesjonalne podejście do sprawy. Faktycznie tak jest. Zdecydowano się bowiem na wykorzystanie algorytmu SI CyberVoice w celu wygenerowanieZaangażowano także prawdziwych aktorów głosowych, więc mamy do czynienia z modyfikacją o pełnym udźwiękowieniu. Poza tym „The Witcher 3: A Night to Remember” to. Fani wiedźmińskich przygód powinni być więc raczej zadowoleni.Warto jednak mieć na uwadze, że przed przystąpieniem do nowego (i darmowego) zadania, a także posiadaća. Dodatkowo samo rozszerzenie jest dostępne wyłącznie po angielsku, rosyjsku oraz francusku. Nie wiadomo czy w przyszłości pojawi się np. polska wersja.Jeśli nie jesteście zwolennikami fanowskich modyfikacji, to pozostaje oczekiwanie na nowości od CD PROJEKT RED. Niedawno doczekaliśmy się– w 2021 roku doczekamy się m.in. wersji gry nową generację konsol.Źródło i foto: Nexus