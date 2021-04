Kwiecień w Xbox Game Pass - nowe gry, a wśród nich...

Usługa Xbox Game Pass Ultimate to coś, co powinien przetestować absolutnie każdy miłośnik gier komputerowych. Oferowana przez Microsoft subskrypcja pozwala posiadaczom konsol Xbox oraz komputerów osobistych grać bez ograniczeń w ponad 100 gier (w tym wielu tytułów AAA i premierowych) w ramach jednego, przystępnego cenowo abonamentu. Xbox Game Pass Ultimate na 3 miesiące za 4 złote to regularnie powracająca promocja, która sprawia, że grzechem jest nie sprawdzić możliwości tego pakietu. Właśnie dowiedzieliśmy się, jakie gry zadebiutują na Game Pass w kwietniu.