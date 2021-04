Super Mario Bros. rozbił bank. Gra sprzedana za rekordową sumę

Super Mario Bros. za 660 tys. dolarów? Poproszę

To ten egzemplarz został sprzedany za 660 tys. dolarów | Źródło: Heritage Auctions

Nie jestem typem kolekcjonera i raczej nigdy nim nie zostanę, ale doskonale rozumiem motywacje takich osób. Samo zjawisko wydaje się być niezwykle ciekawe i ekscytujące – zwłaszcza jeśli słyszy się informacje o sprzedaży gry… za kilka milionów złotych. Tak, dobrze słyszeliście.W 1985 roku mieliśmy do czynienia z debiutem „Super Mario Bros.” czyli jednej z najbardziej kultowej gry wszechczasów. Od tamtej pory minęło sporo czasu, więc naturalną koleją rzeczy jest deficyt oryginalnego pudełkowego wydania produkcji. Cóż, nie oznacza to, iż takich egzemplarzy w ogóle nie można dostać.Rekord dotyczący „Super Mario Bros.” został pobity w lipcu minionego roku. Wtedy też kopię gry sprzedano za 114 tys. dolarów. Może to zabrzmieć śmiesznie, ale to grosze w porównaniu do najnowszego wyniku. Na Heritage Auctions zakończyła się bowiem właśnie licytacja egzemplarza produkcji Nintendo.W przeliczeniu na polskie złotówki – około 2,6 miliona.Okej, ale dlaczego? Cena nie wzięła się z przypadku. Pod uwagę należy wziąć kilka czynników. Przede wszystkim ta konkretna kopia „Super Mario Bros.” pochodzi z czwartego nakładu gry. Opakowanie nie zawierało wtedy jeszcze oznaczenia „Game-Pak NES-GP” oraz symbolu znaku towarowego przy „Nintendo Entertainment System”. Te elementy zostały dodane dopiero w 1987 roku.Dodatkowo. Ten system punktowy stosowany jest m.in. do oceniania wartości komiksów. Chodzi tu o ogólny stan konkretnego przedmiotu. W tym przypadku mamy do czynienia praktycznie z idealnie zachowanym tytułem. Poprzedni zdobywca rekordu mógł się poszczycić oceną 9,4.Wszystkie te czynniki wpływają na finalny wynik aukcji. Jeśli kolekcjoner będzie dbał o swoją zdobycz, to za pewien czas możemy mieć do czynienia z kolejną ogromną aukcją. Do tej pory najdroższym przedmiotem na gamingowej licytacji był prototyp konsoli Nintendo PlayStation – 360 tys. dolarów. Właśnie ustanowiony rekord nie będzie więc tak prosty do przebicia.Źródło: Heritage Auctions / Foto. Nintendo