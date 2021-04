Polskie Steel Rats za darmo na Steam i GOG. Połączenie akcji, motorów i platformówki

Apokalipsa robotów z morderczymi motocyklami od twórców Kangurka Kao

Jak odebrać bezpłatnie Steel Rats i DLC Stylish Mayhem na Steam i GOG?

Tego jeszcze nie było. Promocja na grę za darmo jednocześnie w dwóch miejscach Internetu i to nawet z DLC. W tym przypadku Steam i GOG. Polska platforma twórców Wiedźmina i Cyberpunka, to nie jedyny rodzimy akcent w akcji. Autorami Steel Rats są twórcy z Tate Multimedia, którzy mają na swoim koncie chociażby cykl z Kangurkiem Kao. A przypomnijmy, że niedługo, zapewne jeszcze w tym roku, powinna mieć premierę zupełnie"Demolka, prędkość i ryk silnika w grze akcji 2,5 D łączącej w sobie walkę, zapierające dech ewolucje i zawrotne prędkości. Czeka na Ciebie retrofuturystyczne miasto, oraz 4 bohaterów z unikalnym zestawem umiejętności, które przydadzą się w walce z zabójczymi Złombotami." Opis zapowiada nietypową produkcję, prawda?Rozgrywkę można scharakteryzować mniej więcej jako połączenie Elastomanii (zręcznościowe plansze z motorami terenowymi) czy cyklu Trials od Ubisoftu (przejazdy dwukołowcami od punktu A do B prosto w prawo, ale z wieloma przeszkodami czy nawet wybuchami i innymi przeszkadzajkami) z grą akcji, w której walczymy z robotami. A to wszystko w stylistyce apokalipsy robotów mającej miejsce około lat '50 w USA. Pomysł na grę nie zaskakuje tam bardzo, jeśli dowiemy się, że Tate Multimedia na zlecenie Ubisoftu stworzyło kilka części Trials. Dodatkowo możemy zaopatrzyć się bezpłatnie w mały dodatek Steel Rats Stylish Mayhem - Skins DLC.To, jak stać się posiadaczami Steel Rats i Steel Rats Stylish Mayhem - Skins DLC zależy, na której platformie chcecie zdobyć grę i DLC (a może nawet na obu). Na Steam wystarczy wejść na kartę produktu w(później w przypadku), zalogować się i dodać grę oraz DLC do swojej biblioteki. Podobnie ma się sprawa z GOG. Udajemy się na kartę produktu pod(a do DLC prowadzi).Jednak GOG po kliknięciu przekierowuje nas na główną stronę, gdzie nieco niżej znajdujemy spory banner z odebraniem gry. Alternatywnie możemy poszukać pełnej produkcji i DLC w dziale sklepu aplikacjilub.