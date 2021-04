Darmowy OpenTTD w końcu na Steam. Ogromna zmiana dla fanów gry

Open Transport Tycoon Deluxe, czyli świetna darmowa budowa firmy transportowej

Zabawa z OpenTTD może być znacznie rozszerzona przez dodatki społeczności

Mniej więcej w połowie lat ’90 ubiegłego wieku swoją premierę miała rozszerzona wersja świetnej gry ekonomicznej, czyli Transport Tycoon Deluxe od Microprose. Później społeczność mogła się cieszyć z darmowego i otwartoźródłowego Open Transport Tycoon Deluxe, w skrócie OpenTTD. Produkcja wyszła chyba niemal na wszystkie platformy, w tym Windowsa, macOS czy Linuxa, a nawet siłami innych wspierających programistów w formie portów np. na Androida czy Sony PSP. Wczoraj nastał pewien przełom w związku z dystrybucją OpenTTD na PC.Dla większości graczy na Windowsie, a także wielu mających macOS czy Linuxa, podstawową platformą do kupna, zarządzania i instalowania swoimi produkcjami jest Steam. OpenTTD trzeba było pobierać ze strony projektu, a obecnie wystarczy wejść na. Oczywiście dalej poprzednie metody instalacji są dostępne, jednak dodanie do biblioteki tej najpopularniejszej komputerowej platformy gier jest dobrym posunięciem ze względu na wygodę i możliwy wzrost popularności.Jeśli jeszcze nie znacie OpenTTD, to strategia ekonomiczna polegająca na zarządzaniu i rozszerzaniu wpływów swojego przedsiębiorstwa transportowego. Budujemy drogi, linie kolejowe, kanały, lotniska, dworce, porty, przystanki i stacje przeładunkowe, a nawet linie tramwajowe. Musimy też kupować różnego rodzaju pojazdy, nadawać im punkty na trasie, ale też np. finansować w lokalnych miastach różne działania mogące wpłynąć na popularność usług lub przychylność samorządowych władz. Rywalizujemy z komputerowymi graczami i ich firmami czy innymi żywymi przeciwnikami. Da się też wyłączyć oponentów i tym samym bawić w trybie bliższym piaskownicy.Ważną częścią OpenTTD jest otwartość na dodatkową zawartość. Można wgrać inną paczkę grafiki, dźwięków, dodatkowe scenariusze, mapy, pojazdy, skrypty… A do tego nie jesteśmy skazani na ręczne przeszukiwanie zakamarków Internetu, wystarczy wejść w odpowiednie menu pobierania wraz z wyszukiwarką wprost po uruchomieniu OpenTTD. Mimo retro oprawy i muzyki, pozycja jest bardzo wciągająca. Sam przy okazji pisania tekstu wciągnąłem się znów po kilkuletniej przerwie na kilka godzin w Open Transport Tycoon Deluxe.

