Cyberpunkowe Tales of the Neon Sea za darmo na Epic Games Store

Tales of the Neon Sea - rozwikłaj zagadkę morderstwa w neonowej metropolii

Jak odebrać bezpłatnie Tales of the Neon Sea na Epic Games Store?

Nieczęsto mamy do czynienia z chińskimi grami. W kwestii azjatyckich tytułów, raczej ogrywamy te japońskie. Niemniej Epic Games Store obecnie rozdaje niezależną produkcję, która powstała właśnie w kraju środka. Dobrze wpisuje się w ostatnią modę na cyberpunk, którą zapoczątkowała premiera i ostatnie miesiące kampanii Cyberpunka 2077.Cały nurt cyberpunkowy opiera się na retrofuturyzmie, więc pixelartowa oprawa graficzna i jaskrawe kolory w Tales of the Neon Sea przemawiają na korzyść tej gry. Nasz detektyw stara rozwikłać się sprawę pewnego morderstwa. Przemierza neonowe miasto wraz ze swoim kotem, nad którym czasem przejmujemy kontrolę. Jest niezastąpiony podczas wślizgiwania się w zakamarki. Często pewne ważne z punktu widzenia zagadek lub znalezienia dowodów miejsca są zbyt wąskie dla człowieka.Rozgrywka polega na interakcjach z różnymi postaciami, dialogach i zagadkach opartych o przedmioty i środowisko. W zasadzie to dość tradycyjna przygodówka, która swoją premierę miała w listopadzie 2018 roku. "Gdyby roboty miały swojego boga, jak by wyglądał? A gdyby miały takie same prawa co ludzie... czy by nas zdradziły? Jeśli granica między ciałem a maszyną się zatarła... czym jest życie? Ten ekscentryczny, cyberpunkowy świat skrywa wiele odpowiedzi..."W celu dopisania za darmo do swojego konta Epic Tales of the Neon Sea lub innej przyszłej promocyjnej produkcji, należy wejść na główną stronę Epic Games. Później przewinąć widok niżej aż do sekcji z bezpłatnymi grami w promocji. Następnie wchodzimy w kartę danego produktu i klikamy na niezbyt intuicyjnie podpisany przycisk "Pobierz", który rozpoczyna proces dodawania gry do konta. Jest w zasadzie identyczny jak przy zakupie, oczywiście z pominięciem samego płacenia. Ewentualnie można poszukać pozycji w dziale sklepu. Raz dodana do konta gra pozostaje już tam na zawsze, tak jak przy zwykłej transakcji.Czas na zdobycie Tales of the Neon Sea macie do kolejnego czwartku 8 kwietnia o godzinie 17:00. Po tym momencie tytuł się zmieni i następną oferowaną bezpłatnie grą będzie 3 out of 10: Season Two. Możecie kojarzyć tę produkcję z pierwszego sezonu. Epic Games Store rozdał już (co tydzień oferował kolejny odcinek za darmo) cały pierwszy sezon wspominanej zabawnej przygodówki opowiadającej o studiu tworzącym gry. Co ważne, studiu które wciąż stara się stworzyć hit, ale oceny ich produkcji wcale nie są tak pochlebne.Źródło i foto: Epic Games Store