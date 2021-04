PlayStation Plus na kwiecień. Oferta robi wrażenie

Prezentuje się okazale.

Kwietniowa oferta PS Plus pozytywnie zaskakuje

W kwietniu, dzięki PlayStation Plus, już wkrótce zagracie w:

Days Gone

Zombie Army 4: Dead War

Oddwold: Soulstorm pic.twitter.com/zXR1YFrp1w — PlayStation Polska (@PlayStationPL) March 31, 2021

Sony regularnie oferuje darmowe gry osobom opłacającym abonament PlayStation Plus. Niekiedy propozycje nie są zbyt ciekawe i raczej wywołują wśród użytkowników wzruszenie ramionami. Czasami jednak koncernowi udaje się wszystkich zaskoczyć i przygotować coś naprawdę przyzwoitego. Tak stało się teraz.Wczoraj (31.03) mieliśmy do czynienia z ogłoszeniem produkcji, w które subskrybenci PlayStation Plus będą mogli bezpłatnie zagrać w kwietniu. Tym razem Sony zdecydowało się zaoferować własną grę ekskluzywną, a mianowicie Days Gone . Jeśli jeszcze nie mieliście okazji spróbować tego sandboxu, to naprawdę warto. Zwłaszcza, że możecie to zrobić zarówno na PlayStation 4, jak i PlayStation 5.