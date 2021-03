Oryginalne XIII za darmo na GOG. To kultowa strzelanka

Warto się pospieszyć.



Cyfrowy sklep GOG.com nie jest wyjątkiem i regularnie oferuje swoim użytkownikom liczne promocje. Tydzień temu rozpoczęła się m.in. wiosenna wyprzedaż, w ramach której zgarnąć można naprawdę świetne gry za niższe ceny. Oczywiście nie zabrakło również akcji rozdawniczych. Są one jednak dosyć ograniczone czasowo.



XIII to świetna strzelanka. Teraz za darmo

Jeszcze dziś odebrać można na GOG.com grę „XII” z 2003 roku. Dla wielu osób jest to niewątpliwie kultowy tytuł, który swoje miano zawdzięcza estetycznej komiksowej oprawie graficznej oraz intrygującej fabule. Część osób może nie kojarzyć tejże strzelanki, więc chyba nadeszła idealna okazja, by się z nią zapoznać.



W „Trzynastce” wcielamy się w głównego podejrzanego w sprawie zabójstwa Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Próbuje nas złapać zarówno FBI, CIA, jak i gangi zabójców. Zadaniem gracza jest rzecz jasna niedopuszczenie do tego i odnalezienie prawdziwych sprawców zdarzenia.