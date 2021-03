Cyberpunk 2077 Multiplayer anulowany. Co dalej z trybem wieloosobowym?

CD Projekt przekazał ważne wieści.

Cyberpunk 2077 Multiplayer - dlaczego anulowano projekt?

Plany rozwoju poszczególnych marek CD PROJEKTU | Źródło: CD PROJEKT

Zarząd zareagował i rozpoczęto m.in. warsztaty poświęcone „edukacji, wsparciu i doradztwie w zakresie zdrowia psychicznego i dbania o swoje samopoczucie”. Prowadzone są takżeZmieniono także sposób rozwoju gier.ma umożliwić równoległe rozwijanie kilku projektów AAA już od 2022 roku. Zespoły odpowiedzialne za dwie marki – Cyberpunk oraz Wiedźmin – mają pracować interdyscyplinarnie i być wspierane przez grupy ekspertów. Elementy silnika REDEngine zostaną z kolei usprawnione tak, by wiele kwestii można było transferować pomiędzy różne projekty. Całość ma zwiększyć wydajność studia.Jeśli zaś chodzi o gry, to CD PROJEKT zmienił harmonogram. Od teraz. Pozwoli to na nieco większą elastyczność. Cyberpunk 2077 otrzyma w tym roku kolejne łatki oraz aktualizacje, darmowe DLC oraz dedykowany update dla konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Wiedźmińska marka z kolei wzbogaci się o mobilną grę The Witcher: Monster Slayer , kolejne usprawnienia do GWINTA oraz dedykowaną wersję Wiedźmina 3 dla sprzętów nowej generacji.Projekt Cyberpunk 2077 Multiplayer został z kolei anulowany. Do tej pory CD PROJEKT planowało stworzyć coś pokroju GTA Online, gdzie tryb wieloosobowy oraz jednoosobowy byłyby zupełnie oddzielnym tworem. Jak się jednak okazuje, tak się nie stanie. Deweloperzy chcą zapewnić wybrane elementy sieciowe we wszystkich swoich markach, a nie opublikować jedno „duże doświadczenie”.Co to oznacza?Nie doczekamy się jednak osobnej gry oferującej wyłącznie rozgrywkę wieloosobową. Prace nad takim rozwiązaniem mają trwać już od dwóch lat i istnieją już bardzo silnie obudowane pomysły oraz wstępne prototypy. Na szczegóły jednak przyjdzie graczom poczekać.Twórcy bowiem wprowadzili poprawki do obszaru marketingowego. Wszystkie zapowiedzi i informacje dotyczące projektów mają być publikowane dopiero wtedy, kiedy będzie wiadomo, że „nadszedł czas”. Oczywiście jest to aluzja do przedwczesnych teaserów i fragmentów rozgrywki z Cyberpunka 2077.Wracając do online,i zostanie oparta na platformie GOG Galaxy. Zapewne część użytkowników nie jest z tego faktu zadowolona, bo spodziewała się Cyberpunka 2077 Multiplayer na wielką skalę. No niestety nie.Źródło i foto: CD PROJEKT