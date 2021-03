To oficjalne: nadjeżdża elektryczny samochód Xiaomi

Mają rozmach.



27 marca przekazywaliśmy Wam plotkę, jakoby Xiaomi miało stworzyć własne elektryczne auto. Te pogłoski znalazły właśnie potwierdzenie w oficjalnych źródłach. Chiński producent poinformował, że zainwestuje 10 miliardów dolarów w inteligentne pojazdy elektryczne, w tym elektryczne auta. W tym celu powstaje spółka zależną, której dyrektorem generalnym zostanie obecnym szef Xiaomi, Lei Jun.



Elektryczne auto Xiaomi potwierdzone

"Decyzja została podjęta po wielu rundach rozważań wśród naszych partnerów i uważam ją za krok w zupełnie nowy świat. Będzie duży projekt przedsiębiorczy, być może ostatni w moim życiu. Jestem gotów postawić na szali całą moją reputację i walczyć o przyszłość naszego inteligentnego pojazdu elektrycznego. Jestem zdeterminowany, aby poprowadzić mój zespół do walki o sukces pojazdu elektrycznego Xiaomi" – powiedział Lei Jun. Z nadesłanej nam informacji prasowej dowiadujemy się również, że przygotowania trwały kilka miesięcy. Wygląda na to, że jakimś cudem udało się uniknąć wcześniejszych przecieków.



Dlaczego produkcja inteligentnego samochodu elektrycznego jest ważna dla Xiaomi? Prawdopodobnie dlatego, że pracuje nad nim ponoć także Apple. Odkładając jednak żarty na bok, warto wspomnieć o sześciu powodach, które Lei Jun wymienił w liście do pracowników Xiaomi:



1. Inteligentne pojazdy elektryczne zasadniczo zmieniły model biznesowy tradycyjnego przemysłu motoryzacyjnego, a Xiaomi doskonale rozumie dynamikę rynku produkcji sprzętu;

2. Xiaomi ma doświadczenie w integracji oprogramowania i sprzętu oraz doskonałe know-how w zakresie produkcji w branży internetowej;

3. Xiaomi ma gotowy inteligentny ekosystem, który jest największy pod względem skali, najbardziej zróżnicowany pod względem kategorii produktów i najbardziej aktywny pod względem połączeń z użytkownikami;

4. Xiaomi ma wiele kluczowych technologii, które mogą być zastosowane w biznesie pojazdów elektrycznych;

5. Xiaomi ma silną markę i doskonałą bazę użytkowników, użytkownicy i fani po prostu jej ufają;

6. Xiaomi ma pieniądze na inwestycję, nawet tak dużą. Bezpieczeństwo finansowe jest zapewnione.



"Inteligentne pojazdy elektryczne stanowią jedną z największych możliwości biznesowych w następnej dekadzie i stanowią pewny element inteligentnego życia. Wejście w ten biznes jest dla nas naturalnym wyborem, ponieważ rozszerzamy nasz ekosystem AIoT i spełniamy naszą misję, aby każdy na świecie mógł cieszyć się lepszym życiem dzięki innowacyjnej technologii." – mówił Lei Jun.



Samochód Xiaomi ma być autem "systemowym" i współpracować w inteligentny sposób z innymi urządzeniami tego producenta.



Dowiedzieliśmy się, że do końca 2020 roku firmie Xiaomi udało się zabezpieczyć rezerwy gotówkowe w wysokości 108 miliardów RMB, co stanowi równowartość 65,3 miliarda złotych.



Źródło: Xiaomi