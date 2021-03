Sony zamyka PS Store dla starszych konsol. Poznaliśmy daty

Nie kupimy już gier na PS3 i PSP

Zamykamy PlayStation Store na konsolach PlayStation 3 2 lipca 2021 r., A na urządzeniach PlayStation Vita 27 sierpnia 2021 r. Ponadto pozostałe funkcje zakupu PSP (PlayStation®Portable) również zostaną wycofane 2 lipca 2021 r.





Kupowanie gier na PS3 przez PS Store stanie się niemożliwe od 2 lipca | Źródło: Sony

Pewien czas temu mieliśmy do czynienia z dosyć cichą dezaktywacją możliwości dokonywania zakupów w internetowym i mobilnym PS Store jeśli chodzi o produkty dla konsol PS3, PSP oraz PS Vita. Teraz Sony oficjalnie potwierdziło zamknięcie sklepu na samych sprzętach.Moment debiutu konsol pokroju PlayStation 3 oraz PSP to czasy dosyć odległe. W PS Store wciąż jednak można było kupować gry i inne przedmioty. Niedługo ten stan rzeczy ulegnie zmianie. Na oficjalnej stronie Sony zamieszczono właśnie informację o zamknięciu cyfrowego sklepu wraz z ważnymi datami.Użytkownicy mają więc czas na ewentualne zakupy do tegorocznych wakacji. Potem. Tyczy się to także realizacji kuponów na środki do portfela PSN.Oczywiście nie zniknie opcja ponownego pobierania i grania we wcześniej zakupione produkty, a także oglądania materiałów multimedialnych. Nie da się jednak ukryć, że zamknięcie PS Store dla starszych konsol to zapewne lekki cios dla wszystkich osób, które z nich korzystały. Teraz pozostaje wyłącznie przesiadka na PS4 lub PS5.Źródło i foto: Sony