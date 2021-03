Aktualizacja 1.2 dla Cyberpunka 2077 wydana. Coś poszło nie tak

Wygląda to fatalnie.

Szybko poszło. CD Projekt udostępnił dziś patch 1.2 do Cyberpunk 2077 , zapowiedziany dzisiejszego poranka. Zawierająca imponującą liczbę zmian aktualizacja "ważąca" na GOG ok. 32 GB i ok. 44 GB na PlayStation 5 niestety zawiodła oczekiwania graczy. Pomimo wprowadzenia łącznie ponad kilkuset poprawek... nadal nie jest dobrze. Gracze publikują w sieci materiały pokazujące ogrom problemów.