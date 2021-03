Aktualizacja 1.2 dla Cyberpunk 2077 - POTĘŻNA lista zmian opublikowana

Cała masa zmian.

Aktualizacja 1.2 dla Cyberpunka 2077 - lista zmian

Rozgrywka

Zwiększono odległość, w której pojawiają się siły NCPD, kiedy gracz popełni przestępstwo.

Dodano nowy suwak czułości kierowania pojazdami w ustawieniach sterowania. Pozwala zmniejszyć szybkość reakcji przycisków podczas kierowania pojazdami na wszystkich urządzeniach sterujących. Jest to szczególnie przydatne dla graczy używających klawiatury.

Dostosowano kod prowadzenia pojazdów, by lepiej radził sobie w przypadku małej lub ekstremalnie wysokiej liczby klatek na sekundę, co zapewnia większą spójność sterowania. Znacznie poprawia to kierowanie pojazdami na konsolach poprzedniej generacji.

Dodano możliwość odblokowania pojazdów, które utknęły poprzez ich rozbujanie/przekręcenie. Użyj lewego drążka lub klawiszy A/D W/S lub lewego Shifta / lewego Ctrl, by rozkołysać lub obrócić samochód, który utknął, i tym sposobem go uwolnić.

Niewielkie zmiany modelu sterowania niektórymi pojazdami, by ułatwić prowadzenie i zapobiec nadmiernym przechyłom nadwozia oraz nadsterowności.

Naprawiono błąd, który powodował, że celownik poruszał się niezależnie od gracza, kiedy postać celowała pod wpływem wszczepu "Berserk".

Dostosowano szybkostrzelność wieżyczki śmigłowca w zadaniu Operacja Firestorm.

Pojazdy policyjne nie będą już nagle znikać po wejściu do samochodu Kerry’ego w zadaniu Sturm und Drang.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że wyrzutnia rakiet nie posiadała czasu odnowienia.

Reakcja na potrącenie przyjaznych NPC-ów została wyłączona.

Naprawiono błąd powodujący, że pochwyceni przeciwnicy wypowiadali swoje kwestie, jakby gracz właśnie ich potrącił.

Korzystanie ze wszczepu Zetatech Sandevistan Mk 1 teraz poprawnie spowalnia czas.

Gracz nie może już anulować obrażeń od upadku poprzez użycie ślizgu tuż przed uderzeniem w ziemię.

Nie można już wykonać dobicia na cywilach przy użyciu Pięści Goryla.

Naprawiono błąd, który powodował zbyt dalekie odsunięcie V przez pędzący pojazd.

Kiedy V podniesie ciało posiadające przedmiot kluczowy dla misji, przedmiot ten zostanie automatycznie dodany do ekwipunku.

Naprawiono błąd, który mógł powodować, że cywil uciekający przed pojazdem gracza reagował nieprawidłowo.

Podniesienie lub pochwycenie NPC-a będącego pod wpływem statusu podpalenie lub EMP przeniesie teraz ten status na gracza.

Usprawniono podłączanie się do wózków widłowych.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że wykonanie uniku zaraz po zakończeniu efektu Kerenzikova popychało V naprzód.

Naprawiono błąd sprawiający, że przeciwnicy nie padali na ziemię w wyniku śmierci od Wypalenia Synaps.

Naprawiono błąd, który powodował, że Naruszenie Protokołu nie działało prawidłowo przeciwko Sasquatch.

Naprawiono błąd uniemożliwiający eliminację Placide’a z ukrycia.

Obrażenia w czasie hacku Zwarcie nie będą już zabijać pokonanych przeciwników.

Cyberpsychopaci i minibossowie będą teraz niewrażliwi na pociski usypiające oraz hack Reset Systemu.

Naprawiono błąd sprawiający, że skumulowanie redukcji czasu odnowienia ponad 100% mogło powodować blokadę hacków.

V nie może już używać przedmiotów jednorazowych w sytuacjach, kiedy nie pozwala na to dana scena.

Sprzedawcy ubrań handlują teraz przedmiotami, które lepiej odpowiadają danej lokalizacji.

Jedzenie dla kota potrzebne do adopcji Nibblesa można teraz kupić w kilku sklepach w Night City.

Przedmiot konieczny do zresetowania punktów atutów (TABULA E-RASA) można teraz kupić po niższej cenie.

Zmniejszono liczbę wyższej jakości komponentów koniecznych do wytworzenia ikonicznych przedmiotów.

Naprawiono błąd, który sprawia, że V utyka w pustym budynku podczas wysiadania z samochodu zaparkowanego zbyt blisko ściany.

Podczas skanowania AV Militech Manticore dane wyświetlają się teraz prawidłowo.

Naprawiono okienko „Zamknięte []”, które pojawiało się w przypadku drzwi niedostępnych pojazdów.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że wrzucenie ciała do bagażnika samochodu powodowało odpalenie silnika.

Naprawiono błąd, który psuł animacje górnej części tułowia NPC-a skręcającego kierownicę pojazdu.

Obrażenia Pięści Goryla zostały zwiększone o 20%.

Obniżono ceny schematów elementów optyki Kiroshi.

Zmniejszono moc rewolwerów w rękach NPC-ów.

Naprawiono błąd, który powodował, że rozmontowanie części stosu przedmiotów zapewniało liczbę punktów doświadczenia, jakby rozmontowano cały stos.

Rozmontowanie granatów zapewnia teraz odpowiednią liczbę powszechnych i niezwykłych komponentów.

Rozsunięcie rozkładanej drabiny nie spowoduje teraz śmierci gracza, jeśli znajduje się poniżej drabiny.

Naprawiono kilka blokad drzwi, w których mogły utknąć NPC-e, co uniemożliwiało ich zabicie.

Naprawiono błąd, który powodował, że NPC-e zbyt często potykały się o innych NPC-ów.

V automatycznie przestanie używać naładowanego granatu, wchodząc na bezpieczny obszar.

Naprawiono błąd, który mógł powodować teleportację przechodniów potrąconych przez pojazd.

Transmigracja jest teraz możliwa do odblokowania na 20. poziomie Naruszenia protokołu zamiast poziomu 16. Gracze, którzy odblokowali Transmigrację przed 20. poziomem, ale nie osiągnęli jeszcze wymaganego od teraz poziomu, otrzymają zwrot zainwestowanych punktów atutów, ale cecha zostanie zablokowana.

Po odblokowaniu atutu „Jak skała” V nie będzie już umierać po potrąceniu przez samochód.

Naprawiono błąd, który powodował, że zmiana broni w ekwipunku dwa razy z rzędu skutkowała niewyświetlaniem się broni w grze.

Naprawiono błąd blokujący w pewnych okolicznościach zdobycie osiągnięcia Ziemia jałowa.

Wiele ulepszeń i poprawek działania GPS w kwestii wyszukiwania tras w różnych aktywnościach i zadaniach.

Naprawiono błąd powodujący, że jedna z min laserowych w Kontrakcie: Ulubieniec Wakako nie wybuchała po przerwaniu wiązki lasera.

Naprawiono błąd, który powodował, że NPC-e nie wchodziły w tryb walki, gdy gracz zbliżył się do nich w Zgłoszeniu przestępstwa: Uśmiech losu.

Naprawiono punkt dostępowy, który wtapiał się w geometrię poziomu w Kontrakcie: Chciwość nie popłaca.

Naprawiono błąd uniemożliwiający interakcję z jedną z min laserowych w Kontrakcie: Chciwość nie popłaca.

Wybicie okna w Kontrakcie: Na smyczy teraz prawidłowo zaalarmuje pobliskich NPC-ów.

Pewien wrogi NPC powinien teraz prawidłowo zaatakować V w walce wręcz w Kontrakcie: Witamy w Ameryce, Towarzyszu.

Naprawiono zachowanie cyberpsychopaty na początku walki w zadaniu Podejrzenie cyberpsychozy: Dom na wzgórzu.

Naprawiono model kolizji AV-ki, by uniknąć odepchnięcia lub unieruchomienia postaci gracza w Podejrzeniu przestępczości zorganizowanej: Przeciwieństwa się przyciągają.

Naprawiono znaczniki na mapie, które czasami znikały z minimapy.

Naprawiono błąd powodujący, że rzucenie kilku granatów w krótkich odstępach czasu sprawia, że V wyciąga niewłaściwy granat.

Naprawiono nieaktywną opcję Naruszenia protokołu w Podejrzeniu przestępczości zorganizowanej: Nowa władza, nowe zasady.

Naprawiono zachowanie Rivera Warda podążającego za postacią gracza w zadaniu Kwestia czasu.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wrogom na miejscu katastrofy atakowanie gracza z dystansu w zadaniu Pasażer.

Naprawiono błąd powodujący, że jeden z kosiarzy nie ostrzegał innych wrogów po znalezieniu zwłok w zadaniu Ostatnia taka robota.

Jackie nie będzie już wypowiadać kwestii związanych ze skradaniem się tuż przed walką w zadaniu Skok na głęboką wodę.

Naprawiono błąd sprawiający, że wybuchająca mina nie ostrzegała pobliskich wrogów w Kontrakcie: Zostawić Night City.

Panam zajmuje teraz inną pozycję strzelecką podczas walki z Raffenami z zadaniu Na rozdrożach.

Naprawiono błąd sprawiający, że Rogue stała bezczynnie po wyjściu z windy w Arasaka Tower podczas zadania Never Fade Away.

Naprawiono błąd w zadaniu Bilet wstępu, który uniemożliwiał wejście w interakcję z detonatorem w All Foods.

Jackie opróżni teraz cały magazynek, zanim go przeładuje w zadaniu Ostatnia taka robota.

Cyberpsychopata z Podejrzenia cyberpsychozy: Druga szansa teraz prawidłowo reaguje na atak gracza z dystansu.

Poprawiono wykorzystanie osłon przez przyjaznych NPC-ów.

Naprawiono błąd, który czasami powodował wyrzucenie samochodu Panam w powietrze w zadaniu Nie mów Saulowi.

Naprawiono błąd powodujący wyrzucenie taksówki Delamaina w powietrze po opuszczeniu baru Afterlife w zadaniu Skok na głęboką wodę.

Naprawiono błąd, który w pewnych okolicznościach umożliwiał innym samochodom teleportację w wyścigu Szybka i wściekła: City Center, co skutkowało spadkiem gracza na ostatnie miejsce.

Samochód nie zniknie teraz po pominięciu jazdy z Joshuą do restauracji PieZ w zadaniu Uliczna sprawiedliwość.

Zadania





Plakatów w zadaniu Umarł boss, niech żyje boss nie można już zniszczyć przed rozpoczęciem konkursu (co mogło prowadzić do zablokowania postępów).

Zadanie Pasja teraz aktualizuje się prawidłowo, jeśli V opuści studio przedwcześnie.

Naprawiono niemożność dobycia broni na farmie Poppy podczas zadania Kwestia czasu.

Naprawiono błąd sprawiający, że użycie chwytu na członkach gangu mogło zepsuć postępy w zadaniu Umarł boss, niech żyje boss.

Zadanie Bilet wstępu nie zablokuje się już, jeśli Dum Dum umrze dokładnie w tej samej chwili co ostatni wróg.

Zadanie Bilet wstępu nie zablokuje się już, jeśli gracz zaatakuje gang Maelstrom przed wejściem do All Foods.

Teraz możliwe jest pobranie kasy ze zhakowanej drzazgi Militechu, jeśli nie została ona wykorzystana podczas zadania Bilet wstępu.

Nie można już odwiedzić willi z zadania Spójrz na to miasto z góry wcześniej w grze.

Zadanie Podejrzenie cyberpsychozy: Krwawy rytuał aktywuje się teraz prawidłowo, niezależnie od tego, z której strony gracz wszedł na teren zadania.

Wizerunek Takemury wyświetla się teraz prawidłowo podczas rozmowy telefonicznej w zadaniu Pasażer.

Naprawiono błąd sprawiający, że Rogue w kółko powtarzała tę samą linię dialogową w zadaniu Never Fade Away.

Naprawiono błąd, który prowadził do utykania V w loży Rogue w zadaniu Na rozdrożach.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że Mr. Hands nie dzwonił do V po ukończeniu zadania Trzecia część nocy.

Naprawiono błąd sprawiający, że Teddy, Carol i Cassidy powtarzali swoje ruchy, jeśli gracz przeładował grę podczas ostatniej rozmowy w zadaniu Oliwa do ognia.

Naprawiono błąd powodujący, że rozmowa telefoniczna z Reginą ucinała się, ale jej wizerunek wciąż był widoczny na ekranie po dotarciu na jedno z miejsc, gdzie widziano cyberpsychopatę.

Naprawiono błąd, który powodował, że spotkanie Panam podczas rozmowy telefonicznej w zadaniu Na rozdrożach blokowało dalsze postępy.

Panam teraz prawidłowo wypowiada swoją ostatnią kwestię dialogową w zadaniu Nowy początek.

Nie można już wsiąść do Delamaina w Badlandach, kiedy siedzisz na motocyklu, co skutkowało zawieszeniem gry lub utknięciem w widoku z trzeciej osoby.

Opuszczenie terenu zadania nie jest już możliwe, będąc wewnątrz Basiliska, w zadaniu Właściwy moment.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wejście w interakcję z Panam, jeśli gracz użył szybkiej podróży podczas ostatniej sceny zadania Właściwy moment.

Telefon od Franka nie przerwie już rozmowy z nomadami w pobliżu Basiliska w zadaniu Właściwy moment.

Bob i Mitch nie będą już przenikać przez ciężarówkę, wsiadając do niej podczas zadania Nie mów Saulowi.

Naprawiono błąd uniemożliwiający graczowi odbieranie telefonów, jeśli opuścił obóz nomadów zaraz po dostarczeniu ciężarówek w zadaniu Nie mów Saulowi.

Nomadzi nie będą już mogli utknąć za bramą w gnieździe netrunnerów w Arasaka Tower podczas zadania Kwarantanna.

Naprawiono błąd uniemożliwiający graczowi odbieranie telefonów, jeśli opuścił stację kolejową w zadaniu Nie mów Saulowi.

Naprawiono dodatkowe scenariusze, w których Jackie mógł być nieobecny przed fabryką All Foods podczas zadania Bilet wstępu.

V nie może już opuścić Jinguji podczas walki z cyberpsycholem w zadaniu Osobista odpowiedzialność i zablokować postępów zadania.

Wykonanie telefonu do Nancy z baru Totentanz lub ucieczka z klubu w połowie misji nie blokuje już postępów w zadaniu Niespodzianka.

Naprawiono błąd powodujący wyłączenie muzyki w Totentanz, jeśli gracz opuścił klub, po czym do niego wrócił.

Naprawiono dodatkowy scenariusz, w którym Dum Dum znikał sprzed drzwi klubu Totentanz w zadaniu Second Conflict.

Nie będzie już można zobaczyć zmiany dekoracji w willi Denny podczas zadania Niespodzianka.

Nie będzie już można użyć broni palnej w pobliżu automatów do gier podczas bójki w zadaniu Echa przeszłości. // W El Coyote Cojo nie będzie już można bawić się w Indianę Jonesa.

Teraz możliwe jest otworzenie drzwi Barry’ego od środka po powrocie do jego mieszkania w zadaniu Gdy patrzysz w otchłań.

Zadanie Gdy patrzysz w otchłań teraz automatycznie kończy się porażką, jeśli złamiesz prawo na oczach oficerów NCPD.

Aby ukończyć cel „Spróbuj pogadać z Barrym za kilka godzin” na koniec zadania Gdy patrzysz w otchłań, gracz musi opuścić obszar bezpośrednio przed mieszkaniem Barry’ego i wrócić po upływie kilku godzin.

Kiedy Aldecaldos się przemieszczą lub opuszczą Night City, wszelkie ślady po ich starym obozie zostaną usunięte.

Nie jest już możliwe, by gracz nie mógł wejść do walki w zadaniu Linia oporu, prowadząc Basiliska przez plac budowy.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że zadanie A Like Supreme nie uruchamiało się prawidłowo, jeśli przewinięto ostatnią scenę zadania Second Conflict.

Naprawiono błąd, który mógł prowadzić do zablokowania zadania Second Conflict, jeśli gracz wbiegł do windy z Nancy w Totentanz.

Cel pierwszego braindansu w zadaniu Kwestia czasu jest teraz jaśniejszy.

Zadanie Czerwony wieszcz kończy się teraz automatyczną porażką, jeśli gracz zakończy porażką zadanie Chippin’ In.

Nie można już zniszczyć telewizora w Tom’s Diner. Jeśli gracz zrobił to przed wprowadzeniem tej aktualizacji, sprzęt zostanie naprawiony i wyświetli wiadomości, by pchnąć naprzód zadanie Wielki sen.

Naprawiono rzadki błąd, który sprawiał, że w zadaniu Przesyłka polecona w miejscu zrzutu nie pojaiał się obraz.

Nie można już utknąć w wodzie w elektrowni po opuszczeniu obszaru w zadaniu Ostatni gasi światło.

W zadaniu Przesyłka polecona nie będą się już pojawiać dodatkowe kopie obrazu, co blokowało postępy.

Naprawiono błąd sprawiający, że opuszczenie obszaru, a następnie powrót po odprawie w zadaniu Kto sieje wiatr blokowało postępy.

Podejrzenie cyberpsychozy: Dym na molo nie będzie już ponownie pojawiać się w dzienniku po ukończeniu.

Naprawiono błąd sprawiający, że gracz nie mógł wejść w interakcję z routerem w zadaniu Czerwony wieszcz, jeśli opuścił obszar zadania, a następnie do niego powrócił.

Postępy w zadaniu Dom lalek nie będą już blokowane przez niewidzialną ścianę w warsztacie Judy.

Naprawiono błąd, który mógł blokować postępy w zadaniu A Like Supreme, jeśli gracz udał się do toalety, by wziąć pigułkę przez zakończeniem rozmowy z Nancy.

Oficerowie Max-Tac będą teraz wchodzić w interakcję z V, nawet jeśli cyberpsychol został zabity w pojedynkę przed pojawieniem się oddziału w Jinguji w zadaniu Osobista odpowiedzialność.

Niemożliwe będzie jednoczesne aktywowanie obu scenariuszy w zadaniu Bilet wstępu, tj. pójście na układ z Maelstromem i walka z nimi.

Jackie nie będzie już blokował się w fabryce All Foods, jeśli gracz prześlizgnie się obok Royce'a unikając walki.

Naprawiono błąd uniemożliwiający pojechanie windą do Embers w zadaniu Komu bije dzwon.

Naprawiono błąd sprawiający, że gracz tracił telefon i broń jesli opuścił strzelnicę przed rozmową z Wilsonem w zadaniu Cel, pal.

Jesse nie będzie już znikać, wysiadając z samochodu w zadaniu Palący interes / Satysfakcja gwarantowana, jeśli graczowi zbyt długo zajęło dotarcie do ripperdoca.

Naprawiono błąd sprawiający, że pojazd gracza wypadał poza mapę po zderzeniu z białą ciężarówką w zadaniu Palący interes / Satysfakcja gwarantowana.

Naprawiono błąd uniemożliwiający graczowi odbieranie telefonów, jeśli zostawił mnicha bez medytacji w dowolnym spotkaniu zadania Dotyk żywiołów.

Naprawiono błąd, który powodował, że gracz czasem nie otrzymywał telefonów od Delamaina w zadaniu Delamain: Readmisja.

Zniszczenie Delamaina w North Oak nie uniemożliwia już rozmowy z mnichem w zadaniu Dotyk żywiołów. Spotkanie trzecie.

Naprawiono błąd powodujący, że zadanie Stróże bezprawia blokowało się na celu „Porozmawiaj z Jeffersonem”.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że opuszczenie obszaru zadania Anihilacja uniemożliwiało graczowi rozpoczęcie innych zadań pobocznych.

Maiko teraz poprawnie umiera po zepchnięciu z megabloku H8 w zadaniu Tysiące twarzy, setki miraży.

Judy nie podąża już za graczem po całym świecie, jeśli gracz opuścił obszar zadania przed wejściem do studia braindansu w Bezładzie.

Naprawiono błąd, który prowadził do utykania V w jednej kabin podczas zadania Dom lalek.

Naprawiono błąd, który mógł zablokować zadanie Ja, automat, jeśli gracz nie porozmawiał z Brendanem natychmiast po wysłuchaniu jego rozmowy z dziewczynką.

Naprawiono błąd w zadaniu Nieznane przyjemności, który sprawiał, że rozmowa z Fingersem była niemożliwa jeśli gracz zakradł się do jego biura przez okno.

Naprawiono brakujące opcje dialogowe Panam przed wejściem do Basiliska w zadaniu Właściwy moment.

Podejrzenie cyberpsychozy: Prawo talionu jest teraz właściwie oznaczone na mapie.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że opuszczenie obszaru zadania zbyt szybko, zanim Claire dotarła do samochodu w zadaniu Szybka i wściekła, uniemożliwiało graczowi rozpoczęcie innych zadań.

Naprawiono błąd sprawiający, że zadania Szybka i wściekła: Santo Domingo oraz Kto nie jest z nami mogły być aktywne jednocześnie, co powodowało problemy.

Naprawiono błąd, w którym przewinięcie sceny z Sandrą Dorsett w wannie w zadaniu Ostatnia taka robota powodowało, że oddział Trauma Team nie pojawiał się na balkonie.

Dodano fizyczną nagrodę od Reginy za pokonanie wszystkich cyberpsychopatów, która dostępna jest w jej biurze.

Naprawiono błąd sprawiający, że Takemura czasami nie dzwonił do gracza po wykonaniu samotnego rekonesansu w zadaniu Koty w ciemności.

Naprawiono błąd, który prowadził do utykania V na dachu kliniki Fingersa.

Naprawiono błąd sprawiający, że po ukończeniu zadania Wielki sen nie pojawiały się kolejne misje główne.

Ikona zadania zostanie teraz usunięta z zestawu ubrań Johnny’ego po odblokowaniu osiągnięcia Breathtaking.

Nie ma już możliwości, by gracz nie mógł się dostać do kina Silver Pixel Cloud w zadaniu W starym kinie.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że przewijanie czasu z zadaniu W starym kinie mogło zablokować jego postępy.

Rogue nie zniknie już, jeśli gracz będzie zwlekać z wzięciem pigułek w zadaniu W starym kinie.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał Rogue wyjście z samochodu po dotarciu do kina Silver Pixel Cloud w zadaniu W starym kinie.

Naprawiono błąd sprawiający, że gracz nie mógł kontynuować głównego wątku po ukończeniu zadania Mieszkanie nr 303.

Naprawiono błąd uniemożliwiający graczowi rozmowę z Theo w Ja, automat.

Naprawiono błąd w Podejrzeniu cyberpsychozy: I nikt cię nie wysłucha, który sprawia, że zadanie nie jest zaliczane, jeśli V zabije cyberpsychola przed zakończeniem rozmowy z Reginą. To zadanie zostanie retroaktywnie zaliczone jako ukończone, jeśli gracz doprowadził je do końca.

Cel „Porozmawiaj z Kirkiem” będzie teraz prawidłowo oznaczony na mapie w zadaniu Na skróty.

Wczytanie automatycznego zapisu stworzonego po wejściu na pokład statku Ebunike podczas zadania Chippin’ In nie będzie już skutkować ponownym odtworzeniem dialogu Johnny’ego.

Naprawiono błąd dający Graysonowi nieśmiertelność podczas spotkania na statku Ebunike w zadaniu Chippin’ In, jeśli gracz napotkał go na niższym pokładzie lub zaatakował z dużego dystansu.

Naprawiono błąd uniemożliwiający graczowi opuszczenie obszaru zadania samochodem w zadaniu Chippin’ In.

Naprawiono błędne ruchy Rogue podczas przesłuchania Graysona w zadaniu Chippin’ In.

Naprawiono błąd uniemożliwiający graczowi zabicie Graysona podczas sceny przesłuchania, jeśli nie otrzymał obrażeń podczas walki w zadaniu Chippin’ In.

Teraz możliwe jest porozmawianie z Mitchem o treningu panzera oraz ukończenie opcjonalnego celu w zadaniu Przed burzą.

Nie jest już możliwe zablokowanie się podczas picia i pogawędek z weteranami w zadaniu Przed burzą.

Naprawiono błąd w zadaniu Bilet wstępu, który sprawiał, że gracz mógł rozpocząć walkę z Royce’em, będąc na zewnątrz fabryki All Foods, co blokowało postępy zadania.

Naprawiono błąd, który powodował zablokowanie drzwi Baru Lizzie’s, jeśli gracz zdecydował się oddalić od wejścia w zadaniu Cherchez la femme.

Naprawiono błąd sprawiający, że telefon do Wakako z dziennika podczas rozmowy z Judy mógł zablokować obie te konwersacje.

Misty nie może już zginąć od przypadkowej kuli w zadaniu Widzimy się w Afterlife.

Naprawiono błąd, który blokował postępy w zadaniu Kto sieje wiatr, jeśli gracz zabrał karabin Overwatch i rozłożył go na części, zanim Panam zaoferowała go V.

Naprawiono błąd, który blokował drogę do obozu Wraithów, jeśli gracz porzucił w połowie zadanie Kto sieje wiatr.

Naprawiono błąd, który blokował postępy, kiedy gracz wykonał zapis/wczytanie podczas ucieczki z obozu Wraithów przez rurę w zadaniu Kto sieje wiatr.

Cel zadania aktualizuje się teraz prawidłowo, jeśli gracz przebiegnie przez rurę, by znaleźć Saula w zadaniu Kto sieje wiatr.

W zadaniu Kto sieje wiatr możliwe jest teraz udanie się do obozu samotnie, bez pomocy Panam.

Nie jest już możliwa ponowna aktywacja zadania W topieli poprzez powrót na jego obszar i wskoczenie do wody, jeśli zadanie zakończyło się już porażką.

Skippy będzie teraz prawidłowo liczyć NPC-ów zabitych lub pokonanych z jego pomocą, niezależnie od zainstalowanych modyfikacji i wszczepów. Rozmowy ze Skippym zostały dostosowane, by dynamiczniej reagować na działania gracza.

Możliwe jest teraz użycie broni na całym obszarze parkingu na tyłach Batty’s Hotel.

Naprawiono błąd uniemożliwiający graczowi rozmowę z oficerami NCPD na początku zadania Gdy patrzysz w otchłań.

Zadanie Gdy patrzysz w otchłań zakończy się automatyczną porażką, jeśli oficerowie NCPD zauważą, że V niesie czyjeś zwłoki.

Naprawiono błąd sprawiający, że kurtka była niedostępna, jeśli gracz zabrał ją i rozłożył na części przed rozmową z Kirkiem w zadaniu Na skróty.

Maman Brigitte będzie teraz zawsze odbierać telefony od V w zadaniu Czynnik ludzki.

Rozmowa telefoniczna z Placide’em nie będzie już przerywana przez inne połączenia w zadaniu Rozpoznanie wzorca.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że Dum Dum mógł być obecny w Totentanz podczas zadania Second Conflict i zaatakować V, blokując dalsze postępy, mimo że zginął podczas zadania Bilet wstępu.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał strażnikom oddalenie się od drzwi windy w zadaniu Komu bije dzwon, jeśli gracz cofnął się do niej przy pierwszym podejściu.

Naprawiono błąd uniemożliwiający graczowi wybranie celu podróży po wejściu do AV-ki w zadaniu Zawsze masz przejebane.

Nie można już przedwcześnie opuścić boiska do koszykówki w pobliżu Baru Lizzie’s w zadaniu Zawsze masz przejebane.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczowi ruch po przegranej walce z Rhino w zadaniu Do krwi.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał rozmowę z Jackiem po ukończeniu sceny z Viktorem w zadaniu Miasto Snów.

Naprawiono błąd sprawiający, że Maelstromowcy nie pojawiali się, jeśli gracz użył innej drogi, by dostać się do pokoju Nancy, zamiast podążać za Patricią w zadaniu Second Conflict.

Naprawiono błąd sprawiający, że w pewnych okolicznościach gracz mógł stracić dostęp do niektórych zdolności, ruszając w drogę z Riverem, a następnie porzucając zadanie Stróże bezprawia.

Naprawiono błąd sprawiający, że Nancy mogła zniknąć podczas eskortowania jej z baru Totentanz w zadaniu Second Conflict.

Naprawiono błąd, przez który winda w Totentanz zatrzymywała się na piętrze zamiast jechać na parter po wejściu przez V w interakcję z jej panelem w zadaniu Second Conflict.

Delamain teraz dzwoni tylko raz, kiedy V znajdzie się blisko zaginionej taksówki w zadaniu Delamain: Readmisja (zamiast dzwonić za każdym razem, gdy V będzie w pobliżu zaginionej taksówki).

Teraz możliwe jest otrzymanie drugiego telefonu od spanikowanego Delamaina, nawet jeśli flamingi zostały zniszczone jeszcze przed rozmową z nim podczas zadania Delamain: Rancho Coronado.

Naprawiono błąd sprawiający, że wyposażenie nie było właściwie usuwane, a przedmioty mogły zaginąć wewnątrz mieszkania Kosiarzy w zadaniu Ekstremalne wrażenia.

Nie jest już możliwe zniszczenie samochodu z tajemniczymi spiskowcami w zadaniu Ukryta prawda, co uniemożliwiało graczowi zdobycie czipu.

Nie można już zabić Garry’ego po zabiciu nomadów w zadaniu Ukryta prawda, więc można teraz ukończyć misję. Wpis z dzienniku zostanie zaktualizowany.

Naprawiono błąd sprawiający, że interakcja z Misty w jej sklepie była niemożliwa, jeśli gracz przerwał zadanie Widzimy się w Afterlife, by podjąć misję Wędrówka głupca.

Ukończenie zadania Psycho killer, qu’est-ce que c’est? teraz zapewni graczowi punkty doświadczenia.

Zwiększono wartość łapówki Liama w zadaniu Na czarną godzinę.

Szereg innych ulepszeń i poprawek w zadaniach.

Otwarty świat

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wykonanie celu polegającego na zniszczeniu flamingów, jeśli zostały one zniszczone, zanim ten cel stał się aktywny w zadaniu Delamain: Rancho Coronado.

Naprawiono losowe błędy kolizji, które mogły spowodować, że V wjedzie w budynek i wypadnie ze świata.

Zniszczalne przedmioty nie będą już niezniszczalne po wczytaniu zapisu gry.

Naprawiono błąd sprawiający, że niektóre kroniki kryminalne NCPD nie były oznaczone jako ukończone po przeszukaniu pojemnika.

Naprawiono błąd, przez który osiągnięcia za ukończenie działań w danej dzielnicy nie były odblokowywane.

Porażka w Kontrakcie: Żadnych fixerów nie blokuje już osiągnięcia Ziemia jałowa.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że ukończone kroniki kryminalne NCPD nie były naliczane na poczet osiągnięcia Miasto, Masa, Maszyna.

Naprawiono błąd sprawiający, że zgarnięcie dodatkowej nagrody nie kończyło Kontraktu: Żadnych fixerów.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał V wejście w interakcję z komputerem i przesłanie wirusa w Kontrakcie: Empatia bez empatii.

Przed otrzymaniem Kontraktu: Harce radnej Cole nie jest już możliwe ukończenie jego części.

Hwangbo nie będzie już blokować się wewnątrz samochodu w Kontrakcie: Ucieczka geparda, co mogło prowadzić do blokowania postępów.

Naprawiono błąd uniemożliwiający rozmowę V z Anną Hamill w Kontrakcie: Kobieta z La Manchy.

Naprawiono błąd, który powodował, że rozpoczęcie walki nie zawsze przerywało dialog z Anną Hamill w Kontrakcie: Kobieta z La Manchy.

Naprawiono błąd, który powodował zniknięcie niektórych kwestii dialogowych w holocallach.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał V poruszanie się po zakończeniu Kontraktu: Na smyczy.

Możliwość interakcji z furgonetką w Kontrakcie: Oczy dla Dakoty nie zniknie już po jej zwróceniu, co mogło prowadzić do zablokowania postępów.

Zabranie lekarstw tuż po dotarciu do pokoju kaprala Hare nie zablokuje już postępów Kontraktu: Pod ścianą.

Kontrakt: Za mojego syna nie będzie się już blokować, jeśli Logan zginie podczas holocallu z Muamarem „El Capitanem” Reyesem.

Naprawiono błąd, który powodował utykanie V w walce podczas dowolnego kontraktu, dopóki wszyscy wrogowie nie zostali pokonani.

Nie jest już możliwe zatrzymanie samochodu fixera na środku ulicy w Kontrakcie: Ciepło, cieplej, co mogło prowadzić do zablokowania postępów.

Max Jones nie będzie już opuszczać swojego pokoju w Kontrakcie: Czwarta bezwładza, przed przyjściem V, jeśli V zacznie stzrelać z wieżyczek.

Strażnicy nie będą już blokować się w windzie podczas Kontraktu: Fixer, najemnik, żołnierz, szpieg.

V nie będzie już blokować się za biurkiem w szpitalnym lobby w Kontrakcie: Oddział zamknięty.

Rozmowa z Maxem Jonesem nie jest już możliwa po użyciu na nim hacka Zwarcie w Kontrakcie: Czwarta bezwładza.

W Kontrakcie: Kobieta z La Manchy nie jest już możliwe rozpoczęcie walki z Anną Hamill, kiedy postać gracza znajduje się jedno piętro niżej.

Naprawiono błąd sprawiający, że strumień moczu wciąż był widoczny po tym, jak NPC załatwił potrzebę i odszedł z tego miejsca.

NPC-e nie będą już blokować się na pasach ruchu podczas uciekania w strachu.

NPC potrącony przez samochód teraz zacznie natychmiast uciekać w panice.

Dodano zróżnicowane animacje dla przechodniów uciekających przed pojazdami.

Naprawiono błąd sprawiający, że automaty w salonie pachinko na Jig-Jig Street nie wyświetlały na ekranach żadnych gier.

Dodano brakujące animacje otwierania drzwi w kilku zadaniach.

Ulepszono animacje wyważania drzwi.

Dodano brakujące powiadomienie „brak autoryzacji” dla wind chronionych autoryzacją.

Wprowadzono szereg poprawek immersyjności, a także wydarzeń i kontraktów w otwartym świecie.

Cinematic Design

Postępy nie będą się już blokować, jeśli gracz dwukrotnie wybierze korporacyjną kwestię dialogową, rozmawiając z Hanako w kryjówce podczas zadania Mieszkanie nr 303.

Naprawiono błąd, który blokował postępy, jeśli gracz dotarł do Wakako przed Takemurą w zadaniu Stary znajomy.

Takemura nie będzie się już teleportować do Wakako, jeśli gracz postanowi dotrzeć na miejsce na własną rękę w zadaniu Stary znajomy.

Naprawiono problemy z kamerą przy wysiadaniu z samochodu na początku zadania Początek końca.

Naprawiono błąd, który czasami uniemożliwiał graczowi użycie drabiny w pomieszczeniu ochrony w zadaniu Koty w ciemności.

Jackie nie będzie już znikać po wejściu do windy po pokojowym rozwiązaniu sytuacji z Maelstromowcami w zadaniu Bilet wstępu.

River Ward nie będzie mieć już broni przyklejonej do dłoni, kiedy będzie ratować V z zainfekowanego braindansu w zadaniu Stróże bezprawia.

Dum Dum nie będzie już chodził w powietrzu, prowadząc V do Royce’a w zadaniu Second Conflict.

River Ward nie będzie już przechodzić przez framugę drzwi do windy, wchodząc do niej w zadaniu Stróże bezprawia.

Broń Jackiego nie będzie już znikać, kiedy V powali Royce’a w zadaniu Bilet wstępu.

Gracz nie będzie już trzymać w rękach broni podczas sceny romansu z Judy w zadaniu W topieli.

Maiko nie będzie już przechodzić przez kanapę w zadaniu Tysiące twarzy, setki miraży.

Naprawiono błąd w zadaniu Nowy świt gaśnie, który powodował zdublowanie okularów przeciwsłonecznych w końcowej scence.

Naprawiono błąd, który mógł powodować zablokowanie postępów w Kontrakcie: Przysięga Hipokratesa, kiedy pacjentowi wstrzykiwana jest syntetyczna krew.

Naprawiono błąd z napisami, które wyświetlały tekst debugowania w języku polskim w zadaniu W topieli.

Naprawiono błąd w zadaniu Nowy świt gaśnie, który powodował zdublowanie gitary w końcowej scence.

Naprawiono problemy z kamerą w zadaniu Never Fade Away.

Ćpun w Atlantis Club nie będzie już się zacinał w zadaniu Never Fade Away.

Naprawiono animację ślizgu kaprala Hare w Kontrakcie: Pod ścianą.

Zunifikowano odległości między opcjami dialogowymi w zadaniu W topieli.

Naprawiono błąd w zadaniu W topieli, który umożliwiał rozpoczęcie rozmowy z Judy, kiedy V znajduje się pod wodą.

Naprawiono błąd w Kontrakcie: Ostatnie logowanie, który powodował, że ripperdoc Charles bez powodu uśmiecha się przez całą rozmowę.

Judy nie będzie już odtwarzać niewłaściwej sekwencji animacji, jeśli V odmówi zostania w chatce w zadaniu W topieli.

Naprawiono błąd skutkujący wyświetlaniem nieprawidłowego celu po zabiciu kierowcy ciężarówki w zadaniu Uliczna sprawiedliwość.

Naprawiono błąd z niekończącym się chodzeniem po bieżni w zadaniu Daleko od domu, co powodowało zablokowanie postępów.

Naprawiono błąd ze zdublowanym tabletem w zadaniu Daleko od domu.

Naprawiono błąd, który powodował, że Saul miał karabin przyczepiony do ręki po pościgu samochodowym w zadaniu Kto sieje wiatr.

Naprawiono błąd, który powodował, że Panam nie trzymała prawidłowo butelki whisky podczas toastu w zadaniu Kto sieje wiatr.

Naprawiono brakujące elementy interfejsu dialogowego oraz nieprawidłowe rozmieszczenie dialogów podczas rozmowy z Panam w zadaniu Kto sieje wiatr.

Naprawiono problemy z kamerą podczas wysiadania z furgonetki w zadaniu Kto sieje wiatr.

W istotnych momentach dodano efekt głębi ostrości do widoku gracza.

Naprawiono brakujące łącze osobiste w zadaniu Pasażer.

Naprawiono błąd, w którym łącze osobiste Hellmana mogło lewitować w powietrzu w zadaniu Pasażer.

Naprawiono nakładające się dialogi V i Panam w zadaniu Pasażer.

Naprawiono błąd w zadaniu Na rozdrożach, który powodował, że szklanka w dłoniach Rogue znajdowała się w niewłaściwym miejscu, jeśli ustawiony był język inny niż angielski.

Dodano animacje ekranu dotykowego w samochodzie Panam w zadaniach Ostatni gasi światło oraz Pasażer.

Telefon nie będzie już znikał z dłoni NPC-a w scenie w Afterlife podczas zadania Na rozdrożach.

Naprawiono NPC-ów przyjmujących pozę „T” w domu lalek podczas zadania Dom lalek.

Teddy nie będzie się już teleportował podczas sceny na opuszczonej stacji kolejowej w zadaniu Nie mów Saulowi.

Naprawiono błąd, który mógł powodować zablokowanie postępów, kiedy gracz osłaniał Panam podczas strzelaniny z 6th Street w zadaniu Na rozdrożach.

Światła samochodu zgasną, kiedy akumulator się rozładuje w zadaniu Na rozdrożach.

Saul nie będzie już przenikać przez samochód Panam w zadaniu Linia oporu.

Poprawiono animację kamery gracza w zadaniu Ostatni gasi światło.

Poprawiono animację wyciągania broni przez Panam w scenie z AV-ką podczas zadania Pasażer.

Naprawiono problemy graficzne z ostrzami modliszkowymi po wypadku samochodowym w zadaniu Wielki sen.

Naprawiono zachowanie kamery po wejściu w interakcję z szufladą w laboratorium policyjnym w zadaniu Kwestia czasu.

Żołnierze pozbawieni broni w momencie pojawienia się Smashera w zadaniu Operacja Firestorm teraz są już uzbrojeni.

Nieczynna wieżyczka widoczna podczas lotu do Arasaka Tower w zadaniu Operacja Firestorm teraz działa poprawnie.

Naprawiono błąd powodujący, że Rogue zmieniała pozycję podczas zbliżania się do Arasaka Tower w zadaniu Operacja Firestorm.

Naprawiono błąd, który powodował, że Spider Murphy znikała po wyskoczeniu z helikoptera w zadaniu Operacja Firestorm.

Viktor nie będzie już teleportować się na krzesło, jeśli gracz opuści klinikę bez siadania w fotelu w zadaniu Miasto Snów.

Naprawiono problemy z kamerą podczas jazdy do megabloku w zadaniu Ostatnia taka robota.

Naprawiono błąd w zadaniu Komu bije dzwon, który sprawiał, że postać głaskała kota bez kwestii dialogowej. // V teraz prawidłowo zwróci się do kota!

Kerry będzie teraz nucić swoją piosenkę w drodze do samochodu po zakończeniu zadania Teoria Wielkiego Wybuchu.

Naprawiono reakcję V na decyzję Johnny’ego w zadaniu Dezintegracja.

Naprawiono synchronizację animacji Adama Smashera w zadaniu Dezintegracja podczas gry w języku polskim.

Naprawiono drona przez kaplicą w zadaniu Witaj w Pacifice.

Dopracowano scenę w biurze Maiko w zadaniu Mechaniczna dziewczyna.

Naprawiono błąd, który mógł zablokować postępy, jeśli podniesiono rękę w niewłaściwym momencie podczas kolacji w zadaniu Chłopiec z pistoletem.

Zwiększono zasięg interakcji wsiadania do AV-ki w zadaniu Zawsze masz przejebane.

Przywrócono brakującego NPC-a, który zostaje wyrzucony z toalety podczas sekwencji zadania A Cool Metal Fire.

Dodano brakującą scenę do japońskiej wersji sekwencji A Cool Metal Fire.

Gracz nie jest już w stanie odjechać bez Johnny’ego po odebraniu porsche po raz pierwszy w zadaniu Chippin’ In. // Johnny zawsze jest z tobą i już.

W zadaniu Pizza party głębia ostrości resetuje się teraz po opuszczeniu mieszkania Judy.

Pole widzenia wraca do ustalonej wartości, kiedy V siada, żeby pogadać z Johnnym po obejrzeniu braindansów w zadaniu Trzecia część nocy.

Poprawiono animacje twarzy we wszystkich scenach, kiedy V nachyla się do lustra.

Początkowy dialog z Takemurą w zadaniu Stary znajomy można teraz przerwać, a następnie przywrócić.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że Johnny nie był w stanie podłączyć się do punktu dostępu w zadaniu Operacja Firestorm.

Naprawiono brak możliwości interakcji z Mitchem po pominięciu dialogu w zadaniu Przed burzą.

V nie będzie się już blokować w pozycji siedzącej po połączeniu z samochodem Panam w zadaniu Pasażer.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczowi kontrolowanie wieżyczki i mógł doprowadzić do zablokowania postępów w zadaniu Operacja Firestorm.

Dodano brakujące zdjęcie rodzinne podczas sceny z Hanako w zadaniu Przerwane milczenie.

Naprawiono problem z papierosem detektywa Hana w zadaniu Stróże bezprawia.

Postacie, z którymi gracz prowadzi rozmowę telefonicznę, nie teleportują się już w jego pobliże.

Naprawiono szereg błędów sprawiających, że V posiada niewłaściwe ubrania w widoku z trzeciej osoby.

Naprawiono szereg problemów związanych ze scenami seksu.

Poprawiono system przerywania scen.

Naprawiono błąd powodujący, że stalker nie pojawiał się na moście w zadaniu Spacer z gwiazdą.

Naprawiono błąd sprawiający, że Judy wstawała z krzesła w scenie pomiędzy braindansami w zadaniu Trzecia część nocy.

Naprawiono szereg problemów z brakującymi animacjami ważnych NPC-ów w przerywnikach filmowych.

Przerwanie dialogu powoduje też przerwanie wypowiadanej ścieżki dialogowej.

Naprawiono szereg błędów związanych z wsiadaniem NPC-ów do pojazdów.

Poprawiono pozycję i sposób trzymania kierownicy motocyklu przez Jackiego w zadaniu Bilet wstępu.

Lokalizacje i poziomy

Zadanie Bunraku nie będzie się już blokować na celu "Pokonaj napastników".

V nie będzie się już blokować wewnątrz odlatującej AV-ki, jeśli stanie na rurach w Podejrzeniu przestępczości zorganizowanej: Przeciwieństwa się przyciągają.

Naprawiono błąd sprawiający, że dwóm punktom szybkiej podróży brakowało znaczników na mapie.

Naprawiono szereg problemów związanych z niewłaściwym zachowaniem NPC-ów w walce, m.in. niewchodzeniem w tryb walki lub blokowaniem się w miejscu.

Naprawiono szereg problemów związanych z brakiem reakcji NPC-ów na obecność V i niewchodzeniem w tryb walki.

Naprawiono szereg problemów związanych z przenikaniem NPC-ów przez obiekty.

Naprawiono szereg problemów związanych z nieprawidłowymi lub brakującymi przedmiotami do złupienia.

Naprawiono szereg błędów, które uniemożliwiały V interakcję z przedmiotami do złupienia.

Naprawiono szereg problemów związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem urządzeń, takich jak kamery, wieżyczki lub miny.

Naprawiono błąd sprawiający, że Basilisk mógł wypaść poza mapę, kiedy gracz dotarł do drzwi prowadzących do Mikoshi.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że porucznik Mower mogła zginąć od kolizji, blokując możliwość polowania na cyberpsychopatę.

Naprawiono błąd sprawiający, że dostęp do komputera na tyłach stacji benzynowej w zadaniu Pasażer był bardzo utrudniony.

Naprawiono literówkę na znaku „Opuszczasz Night City” ("Leaving Night City").

Naprawiono problem z rusztowaniem w Heywood, Vista Del Rey.

Naprawiono szereg błędów umożliwiających graczowi wypadnięcie poza mapę ze względu na przerwy i brakujące kolizje.

Naprawiono szereg błędów, które umożliwiały utknięcie w geometrii lokalizacji.

Naprawiono szereg błędów, które umożliwiały dotarcie na niezamierzone obszary, potencjalnie blokując postępy zadań.

Naprawiono szereg błędów związanych ze znikającymi lub brakującymi assetami.

Naprawiono szereg problemów z lewitującymi assetami.

Naprawiono szereg błędów związanych z assetami pojawiającymi się lub zmieniającymi wygląd przed oczami gracza.

Naprawiono kilka błędów z brakującymi częściami assetów, co umożliwiało graczowi zajrzenie do środka.

Naprawiono błąd sprawiający, że deszcz padał na zakrytych obszarach.

Naprawiono błąd z niewidzialnymi obiektami, które mogły powodować kolizje w lokalizacjach.

Naprawiono szereg problemów związanych z brakiem ładowania tekstur w wyższej rozdzielczości.

Grafika, dźwięk, animacja

Naprawiono problem z NPC-ami poruszającymi się po śmierci.

Poprawiono renderowanie tekstur z daleka.

Naprawiono błąd graficzny związany z szybką podróżą oraz przejściami filmowymi.

Poprawiono jakość niektórych elementów pod wodą.

Ulepszenia w jakości szczegółów materiałów.

Naprawiono nieprawidłową pozycję V podczas jazdy motocyklem.

Ulepszenia związane z wewnętrznymi i zewnętrznymi źródłami światła.

Dostosowano jakość ziemi przy ustawieniach średnich i niskich.

Naprawiono problem z brakującymi pęknięciami na lustrze, kiedy V je rozbija.

Naprawiono błąd sprawiający, że przy zbliżeniu przed kamerą mogły pojawiać się różowe cząsteczki.

Poprawiono efekty wizualne niszczenia roślinności.

Naprawiono błąd graficzny, przez który nadbrzeżne chodniki mogły być pokryte prostokątnymi kształtami.

Naprawiono prześwietlone elementy roślinności, które były widoczne po wejściu do pojazdu.

Naprawiono błąd sprawiający, że niektóre przedmioty znikały po ich zniszczeniu.

Szlafrok Kerry’ego nie jest już przyklejony do dolnej części jego ciała.

Ręce V są teraz prawidłowo wyświetlane na kierownicy podczas jazdy.

V teraz prawidłowo wychyla się z pojazdu w trakcie pościgu.

Naprawiono błąd, przez który postać mogła wydawać się zdeformowana, wsiadając na motocykl.

Naprawiono problem z poziomem szczegółowości postaci seksworkerów na Jig-Jig Street.

Naprawiono kilka błędów synchronizacji ust.

Naprawiono szereg błędów związanych z NPC-ami przyjmującymi pozę „T”.

Kamera nie wykonuje już przewrotu, kiedy V znajdzie się pod jakimś obiektem i podskoczy.

Ulepszony ruch kamery podczas wsiadania do pojazdu.

Naprawiono błąd sprawiający, że niektóre przedmioty NPC-ów były zdublowane.

Naprawiono okrzyki NPC-ów po śmierci.

Jackie nie krzyczy już „Dobry strzał!”, kiedy V zabije przeciwnika w trybie skradania.

Poprawiono efekt cząsteczek ognia wykorzystywany w sytuacji, kiedy gracz stoi w płomieniach.

Naprawiono problemy z animacjami NPC-ów po pominięciu jazdy.

Naprawiono problem z gwiazdami migoczącymi na powierzchni jeziora w jednej ze scen.

Naprawiono problem ze znikającym w oddali terenem na Badlandach.

Inne części miasta widziane z odległości teraz wyglądają bardziej realistycznie ze względu na ulepszone oświetlenie.

Naprawiono błąd z zaczernioną lunetą broni podczas pościgu w zadaniu Kto sieje wiatr.

Poprawiono jakość graficzną elementów Blackwall i Mikoshi.

Naprawiono błąd sprawiający, że pogoda nie dostosowywała się prawidłowo po wczytaniu zapisu lub wyjściu do menu głównego.

Holograficzne elementy pewnych strojów postaci teraz wyświetlają się prawidłowo.

Naprawiono niepożądany efekt drgań na matowych powierzchniach szklanych.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że w cyberprzestrzeni u góry ekranu mogła być widoczna biała linia.

Interfejs

Naprawiono problem z niewłaściwym wyświetlaniem reklam na krawężnikach.

Szereg ulepszeń i aktualizacji graficznych reklam.

Naprawiono szereg usterek graficznych w odprawach zadań.

Zaktualizowano rozkład tekstu w odprawach zadań w języku arabskim.

Zaktualizowano ikony granatów zgodnie z zadawanymi przez nie obrażeniami.

Naprawiono szereg usterek graficznych z wyświetlaniem ikon.

Naprawiono szereg usterek graficznych w panelach interfejsu, m.in. w dzienniku, na mapie, w skanerze i innych.

Naprawiono błąd, który powodował spauzowanie gry, jeśli gracz wczytał drzazgę bezpośrednio z pojemnika podczas pomniejszych aktywności.

Naprawiono problem z zawieszaniem się gry związany z zakładaniem i zdejmowaniem kurtki Johnny’ego.

Dodano podpowiedzi z przyciskami, ułatwiające poruszanie się po bieżni w zadaniu Daleko od domu.

Naprawiono błąd związany z odnośnikami do bazy danych, które nie pozwalały przejść do wybranego wpisu.

Naprawiono błąd uniemożliwiający graczowi ręczne odbieranie holocalli.

Wejście do pojazdu tuż przed otworzeniem menu pojazdów nie powinno już blokować dalszych postępów.

Poziom zdrowia powinien być teraz widoczny podczas pościgów samochodowych.

Wprowadzono ulepszenia wydajności w ekwipunku.

Naprawiono błąd sprawiający, że NPC mógł być oznaczony jako „minimalne zagrożenie” niezależnie od jego poziomu.

Naprawiono szereg błędów związanych z podpowiedziami przycisków.

Naprawiono szereg problemów z panelem tworzenia postaci.

Wprowadzono szereg poprawek i ulepszeń w panelu wytwarzania.

Naprawiono błędy, które sprawiały, że wymagany poziom nie był wyświetlany prawidłowo w menu ulepszeń.

Dodano opcję wytwarzania kilku przedmiotów jednocześnie.

Naprawiono błąd sprawiający, że podgląd statystyk wyświetlał takie same wartości przed i po ulepszeniu przedmiotu.

Dodano ikonę „Wytworzone” do opisu wytworzonych przedmiotów.

Naprawiono szereg problemów związanych z panelem wszczepów.

Wprowadzono szereg ulepszeń przy sterowaniu padem kierunkowym.

Naprawiono szereg problemów związanych z elementami HUD.

Wprowadzono szereg poprawek w panelach ekwipunku i plecaka.

Naprawiono błąd sprawiający, że broń przed złupieniem pokazywała 0 DPS.

Naprawiono niewłaściwą ikonę przy ubraniu podczas łupienia ciała w Kontrakcie: Seryjny samobójca.

Szereg poprawek i ulepszeń w panelach menu głównego i ustawień.

Naprawiono błąd sprawiający, że wymiana modyfikacji w niektórych przedmiotach legendarnych prowadziła do dodania pustego miejsca na modyfikację.

Dodano stan wyłączony do miejsc na modyfikacje, jeśli gracz nie posiada odpowiednich modyfikacji do użycia.

Zoptymalizowano panel wytwarzania i wyświetlania przedmiotów.

Naprawiono nakładające się na siebie opisy atrybutu Budowa ciała w menu postaci.

Nie powinno już brakować efektów wizualnych dodawania punktów atrybutu w menu postaci po najechaniu na drzewko atutów.

Wprowadzono szereg poprawek związanych z funkcjonalnością skanera i wyświetlania go na HUD.

Dodano możliwość włączania/wyłączania okienka z porównaniem.

Wprowadzono szereg poprawek związanych z cenami wykupu oraz poprawki wydajności w panelu sprzedawcy.

Naprawiono błąd sprawiający, że gra mogła się zawiesić podczas zadania Na rozdrożach, jeśli gracz wybrał opcję „Zaczekaj, aż Rogue będzie gotowa” chwilę po poproszeniu Claire o drinka.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że gracz mógł zginąć tuż przed przejściem pomiędzy scenami w zadaniu Przerwane milczenie, co skutkowało zablokowaniem postępów.

Naprawiono błąd sprawiający, że celownik nie znikał po wycelowaniu w dół lub po odłożeniu broni.

Naprawiono błąd sprawiający, że tekst debugowania mógł się pojawić po pominięciu lub przewinięciu listy twórców gry.

Zaktualizowano listę twórców gry.

Naprawiono błąd związanym z nieprawidłową lokalizacją tekstów reklam po ich przeskanowaniu.

Naprawiono błąd sprawiający, że podświetlone kwestie dialogowe w rozmowie z Johnnym nie były widoczne po odwiedzeniu Hanako i pojechaniu windą na dół w zadaniu Komu bije dzwon.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że przywrócenie ustawień domyślnych sprowadzało ustawienia do niskich przy kolejnych uruchomieniach gry.

Naprawiono niewłaściwe wyświetlanie symboli i liter w różnych językach.

Wprowadzono szereg poprawek związanych ze sterowaniem.

Wprowadzono różne poprawki wydajności i stabilności interfejsu.

Bardzo rzadkie i legendarne łupy upuszczone przez pokonanych wrogów są teraz lepiej widoczne na minimapie.

Poziom zagrożenia nieodkrytych kontraktów teraz wyświetla się poprawnie.

Naprawiono problemy z poruszaniem się po menu i ekwipunku przy użyciu pada kierunkowego i strzałek.

Usunięto zbędne animacje poziomu zdrowia po wczytaniu gry.

Naprawiono problem z podpowiedziami pozostającymi na ekranie po ich zamknięciu.

Naprawiono błąd powodujący, że w przypadku stosu przedmiotów pokazywana była wartość pojedynczego przedmiotu, a nie łączna wartość wszystkich przedmiotów w stosie.

Naprawiono błędy związane ze zmianą poziomu trudności w menu.

Okienko „Moje nagrody” z głównego menu jest teraz ukryte w trybie streamingu.

Naprawiono problem ze zniszczonymi budynkami widocznymi na głównej mapie.

W ustawieniach napisów dodano opcję rozmiaru tekstu nad głową.

Naprawiono liczne błędy związane z tekstem.

Naprawiono liczne błędy związane ze streamingiem UI.

Stabilność i wydajność

Ta sekcja obejmuje zmiany dotyczące wszystkich platform, jednakże wiele z nich będzie bardziej odczuwalnych na konsolach poprzedniej generacji oraz maszynach o mniejszej wydajności.

Poprawiono stabilność i wydajność silnika gry oraz silnika renderującego (zmniejszając tym samym liczbę losowych błędów w grze).

Wprowadzono ulepszenia w zakresie optymalizacji i zarządzania pamięcią na różnych systemach (co zmniejsza liczbę awarii).

Wprowadzono szereg optymalizacji i ulepszeń dla cieni, shaderów, fizyki, systemu workspotów, systemu odradzania, systemu scen, systemu animacji, systemu okluzji i systemu animacji twarzy.

Poprawiono mechanizm zarządzania pamięcią atlasów ikon interfejsu, co pomoże zmniejszyć liczbę awarii związanych z pamięcią, szczególnie przy dłuższej rozgrywce.

Wprowadzono szereg poprawek stabilności interfejsu w przypadku najczęściej występujących błędów.

Wprowadzono różne poprawki błędów (m.in. w menu ustawień, a także związanych z przeładowaniem zapisanej gry oraz z kartą graficzną).

Wprowadzono szereg ulepszeń wydajności interfejsu.

Naprawiono problem ze spadkiem wydajności podczas gorączkowego naciskania przycisków na kontrolerze, co sprawiało, że do V trafiało kilka kopii tego samego przedmiotu.

Naprawiono błąd, który powodował, że znaczniki wykrycia na mapie czasami wyświetlały się nieprawidłowo na maszynach z wolniejszymi dyskami twardymi.

Wprowadzono różne inne poprawki stabilności i wydajności.

Różne

Naprawiono kwestię niepoprawnej cenzury w przypadku używania kopii gry z regionu innego niż japoński, grając na konsoli, w której region lub język ustawiono na japoński.

W zakładce interfejsu dodano ustawienie pozwalające ukryć znaczniki potencjalnych wrogów oraz ukryć wyświetlanie imion nad głowami NPC-ów.

Zgoda na pobieranie danych telemetrycznych jest teraz zapisywana w profilu i synchronizowana za pośrednictwem chmury.

Poprawiono logikę wczytywania ostatniego punktu kontrolnego, kiedy nie istnieje żaden zapis gry.

Naprawiono błąd, który powodował pojawienie się czarnego ekranu po zmianie poziomu trudności w menu pauzy.

Poprawiono nawigację w menu przy użyciu pada kierunkowego i strzałek.

Poprawiono nawigację w menu Zapisów.

Poprawiono opis pięści w menu szybkiego wyboru broni.

Naprawiono błąd sprawiający, że gracz mógł utknąć w stanie celowania lub kucania po opuszczeniu pojazdu.

Naprawiono błąd sprawiający, że wskoczenie na obszar punktu bez powrotu lub wniesienie tam zwłok powodowało, iż gra nie tworzyła zapisu gry.

Dodano efekt płynnego przejścia do gry po napisach końcowych.

Wiadomość „Jeszcze jeden kontrakt” nie będzie się już pojawiać po zakończeniu gry, kiedy nie istnieje zapis z punktu bez powrotu.

Naprawiono błąd, który mógł powodować wyświetlenie się komunikatu o transferze pieniędzy w wysokości 0, jeśli gracz wykonał cykl zapisania/wczytania gry tuż przed pojawieniem się oryginalnej informacji o transferze.

Naprawiono błąd sprawiający, że NPC-e tracili broń po wczytaniu zapisanej gry.

Naprawiono błąd sprawiający, że rozpoczęcie walki w pobliżu sklepu Misty’s Esoterica mogło powodować, że ochroniarz Animalsów podążał w trybie walki za V do kliniki Viktora w zadaniu Miasto Snów.

Naprawiono błąd sprawiający, że chód mnicha mógł zostać zresetowany, jeśli mnich nadepnął na ciało pokonanego członka gangu Maelstrom w zadaniu Święci i samuraje.

Misty teraz będzie prawidłowo schodzić po schodach w drodze do baru El Coyote Cojo w zadaniu Widzimy się w Afterlife.

Zgoda na zbieranie danych telemetrycznych pojawi się u niektórych graczy jeszcze raz ze względu na problem z resetowaniem ustawień.

PC

Umożliwiono włączenie ray tracingu w kartach graficznych AMD. Konieczne są najnowsze sterowniki karty graficznej.

Przypisanie klawiszy: więcej akcji można teraz przypisać do innych klawiszy.

Przypisanie klawiszy: dodano możliwość przypisania skrótów klawiszowych, by otwierać i zamykać określone panele tym samym klawiszem.

Przypisanie klawiszy: unik można teraz odłączyć od klawiszy ruchu (Ustawienia -> Sterowanie). Unik nadal można wykonać poprzez podwójne naciśnięcie klawisza przełączającego kucnięcie (domyślnie klawisz „C”).

Obecnie możliwe jest przejście z mapy do dziennika przy użyciu klawiatury.

Osiągnięcia będą teraz działać w sklepie Epic Games.

Modowanie: Dodano nowy folder „mod” do wczytywania zmodyfikowanych archiwów. Zmodyfikowane archiwa mogą mieć dowolną nazwę i powinny teraz trafić do folderu „mod”. Umieszczanie zmodyfikowanych archiwów w folderze „patch” nie będzie już obsługiwane.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał ładowanie granatów po zamknięciu okna dialogowego przy użyciu klawisza ESC.

Naprawiono błąd sprawiający, że niektóre elementy otoczenia nie wyświetlały się prawidłowo na ekranach 8K.

Naprawiono problem brakujących elementów HUD w rozdzielczości 8K.

Naprawiono błąd sprawiający, że atuty z pewnej części podmenu nie posiadały opisów w rozdzielczości 4K lub 5K Ultra Wide.

Konsole

Naprawiono błąd z PlayStation 4, który uniemożliwiał wyrzucenie rzeczy z plecaka, gdyż na nowo pojawiały się one w ekwipunku.

Naprawiono błąd sprawiający, że niestandardowy HUD Johnny’ego nie pojawiał się na Xbox One podczas sceny koncertu w zadaniu Operacja Firestorm.

Naprawiono błąd, który powodował przybliżenie ekranu po naciśnięciu pauzy na PlayStation 4 Pro oraz Xbox One X.

Naprawiono problem streamingu z panelem windy w zadaniu Przerwane milczenie na Xbox One.

Poprawiono mechanizm dostosowywania rozdzielczości tekstur interfejsu do platformy.

Naprawiono błąd, który mógł prowadzić do zawieszenia gry po naciśnięciu „A” zaraz po usunięciu zapisu na konsoli Xbox One.

Naprawiono błąd na konsoli Xbox One, który mógł prowadzić do zawieszenia gry po zmianie profilu w menu tytułowym.

Naprawiono błąd powodujący, że wczytanie gry we wnętrzu samochodu mogło doprowadzić do pojawienia się czarnego ekranu na konsoli Xbox.

Poprawiono optymalizację zarządzania pamięcią na konsoli Xbox.

Poprawiono odbicia w przestrzeni ekranu.

Naprawiono błędy z odbiciami w przestrzeni ekranu oraz temporalnym antyaliasingiem.

Naprawiono problemy z renderowaniem, kiedy mgła wpływa na oświetlenie otoczenia na PlayStation 4.

Szereg poprawek dotyczących streamingu oraz przetwarzania danych wejścia/wyjścia.

Szereg poprawek dotyczących streamingu NPC-ów i pojazdów.

Naprawiono szereg błędów związanych z losowym zawieszaniem się gry.

Naprawiono błędy na PlayStation 4 sprawiające, że zwłoki bez głów mogły wyświetlać się nieprawidłowo.

Naprawiono błąd prowadzący do spadania V w szyb windy.

Naprawiono błąd sprawiający, że gra na Xbox One mogła przestać odpowiadać podczas wylogowania, jeśli na ekranie widniał komunikat o odłączeniu kontrolera.

Naprawiono błąd uniemożliwiający graczowi wyjście z menu ustawień po dokonaniu zmian.

Ciężarówka Claire teraz prawidłowo pojawia się w garażu w zadaniu Szybka i wściekła.

Dodano brakujący shader powierzchni wody na PlayStation 4.

Patch 1.2 dla Cyberpunk 2077 miał zostać wydany najpóźniej z końcem lutego 2021 roku. Niestety, CD Projekt po raz kolejny zawiódł oczekiwania graczy i opóźnił jego premierę. Gracze stracili cierpliwość do polskiego dewelopera i zaczęli zasypywać Cyberpunk 2077 negatywnymi recenzjami na Steam. Pragnąc ugasić ten pożar opublikowano właśnie listę zmian wprowadzanych przez aktualizację 1.2.Aktualizacja 1.2 dla Cyberpunka 2077 będzie wkrótce dostępna na PC, konsolach i w usłudze Stadia. Co oznacza "wkrótce"? Trudno powiedzieć, bowiem CD Projekt nie udostępnił na ten temat żadnych informacji. Można się spodziewać, że nastąpi to w przeciągu kilku kolejnych dni.Oto lista najważniejszych zmian w Cyberpunk 2077 patch 1.2. Uwaga: jest rekordowo długa. Trudno uwierzyć w to, że polska produkcja była AŻ TAK niedopracowana…Wow. Po prostu wow. Szkoda, że tak późno…Źródło: CD Projekt