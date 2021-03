W Fortnite być może zobaczymy CJ’a z GTA: San Andreas

CJ w Fortnite? Chcemy!

Epic Games has sent out a survey to selected Fortnite players regarding:



- Streamers, Influencers, and Youtubers

- Clothing, Fashion, or Lifestyle Brands

- Video Games Characters

- Musical Artists

- + More#Fortnite pic.twitter.com/Elcy03ePPV — Mikey | Fortnite News & Leaks (@MikeDulaimi) March 20, 2021

Popularność Fortnite zdaje się utrzymywać na podobnym – bardzo wysokim – poziomie. Czynników takiego stanu rzeczy jest sporo, lecz niewątpliwie swój udział mają regularne aktualizacje oraz dodatki pokroju bohaterów i przedmiotów znanych z innych „dzieł kultury”. Niedługo produkcję od Epic Games może zasilić ktoś… niekonwencjonalny.Deweloperzy proszą użytkowników, by zaznaczyli pozycje z listy, które obiły im się o uszy. Chodzi o m.in. streamerów, YouTuberów, znane marki z zakresu mody lub lifestyle’u oraz… postacie z gier wideo. Tutaj robi się coraz ciekawiej., czyli dosyć kultowego bohatera, który na przestrzeni lat stał się jednym z popularniejszych memów w sieci. Wygląda więc na to, że Epic Games rozpoznaje gusta graczy i sprawdza, co by przypadło im do gustu. Mogę się założyć, iż sporo głosów trafi na konto mieszkańca Grove Street.