PS5 jednak uruchomi gry z poprzednich generacji? Pojawiły się poszlaki

PS5 z rozszerzoną wsteczną kompatybilnością?

Grafika obrazująca działanie systemu otrzymywania trofeów | Źródło: WIPO

PlayStation 5 pod wieloma aspektami spodobała się graczom. Często jednak wymieniane są niezbyt udane elementy – między innymi brak wstecznej kompatybilności z produkcjami ze starszych sprzętów Sony. Cóż, być może w przyszłości taka funkcjonalność jeszcze się pojawi.Jeśli chodzi o poprzednie generacje sprzętów, to PlayStation 5 uruchamia gry wyłącznie z „czwórki” . Wiele osób nie widzi większego sensu w rozszerzonej wstecznej kompatybilności, lecz w sieci pojawiają się również głosy, iż bez niej „to nie to samo”. Patent opublikowany przez japońskiego giganta zwiastuje coś dobrego w tej kwestii.W listopadzie ubiegłego roku Sony zgłosiło wniosek o patent systemu (zatwierdzono go dopiero teraz) pozwalającego użytkownikom nana PlayStation 5. Słowem klucz w tym przypadku jest niewątpliwie „emulacja” – wskazuje ono na opcję włączania tytułów ze starszych konsol niż PlayStation 4.Tego na razie nie wie nikt. Mamy do czynienia z patentem, którego wcielenie w życie może nigdy się nie odbyć. Jeśli producent rzeczywiście pracuje nad implementacją wstecznej kompatybilności, to zapewne za bliżej nieokreślony czas się o tym dowiemy.Na razie pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na np. kolejne dostawy PlayStation 5 do polskich sklepów.Źródło: WIPO (via Reddit