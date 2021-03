W Minecraft stworzono działającego MS Painta

MS Paint w Minecrafcie

"Odtworzyłem MS Paint, który przekształci twoje obrazy 2D w konstrukcje trójwymiarowe!"

Minecraft pobudza kreatywność graczy już od 2009 roku, kiedy to została wydana pierwsza publiczna testowa wersja gry, która oficjalnie na komputerach osobistych zadebiutowała 18 listopada 2011 roku. W wirtualnym świecie złożonym z sześciokątnych bloków sporo się dzieje i ten budzi często ogromne emocje za sprawą nietuzinkowych pomysłów graczy. Widzieliśmy już działające komputery, czy też Minecrafta 2D stworzonego w obrębie Minecrafta . Ba, całkiem niedawno pisaliśmy o pracy, pozwalającej zarobić w omawianej tu produkcji 269 złotych za godzinę . Tym razem możemy podziwiać program MS Paint odtworzony w Minecrafcie.Za interesujący projekt odpowiada internauta o pseudonimie Minecraft_Unofficial, który swoim dokonaniem postanowił pochwalić się w serwisie Reddit.- napisał krótko gracz i zaprezentował dzieło na 1-minutowym materiale wideo. Zaznaczył przy tym wyraźnie, że wirtualna "maszyna" tworząca obrazy 3D jest wciąż dopracowywana. Zobaczycie ją w akcji poniżej.Wiele osób zastanawiało się, w jaki sposób mechanizm określa, co dokładnie rozciągnąć na trzeciej "osi", a czego nie. Drzewa nie były rozciągnięte, podczas gdy woda i trawa były. Autor konstrukcji odpowiedział, iż użył niektórych poleceń "przeskalowujących" bloki, które nie powinny być szerokie.Jak zapewne domyślają się gracze znający świat Minecrafta nieco lepiej, Minecraft_Unofficial wykorzystał tutaj tryb kreatywny oraz(command blocks). W niczym nie umniejsza to jego dokonaniu, bowiem tryb kreatywny jest po prostu alternatywną formą zabawy zaprojektowaną z myślą o osobach kreatywnych.Stworzyłeś kiedyś w Minecraft jakiś ciekawy mechanizm? A może zbudowałeś coś, z czego byłeś dumny?Źródło: Reddit